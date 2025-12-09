जम्मू-कश्मीर: डोडा में नाबालिग लड़की से रेप, मदरसा टीचर गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक नाबालिग से रेप के आरोप में सोमवार को एक मदरसा टीचर को गिरफ्तार किया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान चल्लर गांव के नासिर मजीद के तौर पर हुई है. उसे गंडोह इलाके के मदरसा दार-उल-कुरान में हुई इस घटना की शिकायत मिलने के तीन घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोपी पर इन धाराओं के तहत दर्ज हुई FIR

आरोपी पर BNS और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है. अधिकारी ने बताया कि जांच शुरू करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी और अहम सुरागों के आधार पर अपराध करने के बाद आरोपी के अंडरग्राउंड होने के बाद उसकी तलाश की गई.

प्रवक्ता ने आगे कहा कि इनपुट और टीमवर्क के जरिए शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी का पता लगाकर उसे पकड़ लिया गया. पीड़िता का डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल जांच कराई गई है और दूसरी कानूनी औपचारिकताएं चल रही हैं व आगे की कार्रवाई की जा रही है.

