scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जम्मू-कश्मीर: डोडा में नाबालिग लड़की से रेप, मदरसा टीचर गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक मदरसा टीचर को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा है. पुलिस ने बताया कि शिकायत के 3 घंटे बाद ही उसकी गिरफ्तारी कर ली गई.

Advertisement
X
नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में मदरसा टीचर गिरफ्तार. (Photo: Representational )
नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में मदरसा टीचर गिरफ्तार. (Photo: Representational )

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक नाबालिग से रेप के आरोप में सोमवार को एक मदरसा टीचर को गिरफ्तार किया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान चल्लर गांव के नासिर मजीद के तौर पर हुई है. उसे गंडोह इलाके के मदरसा दार-उल-कुरान में हुई इस घटना की शिकायत मिलने के तीन घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया.

यह भी पढ़ें: मदरसा टीचरों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस जरूरी... अलीगढ़ प्रशासन ने जारी किए आदेश

आरोपी पर इन धाराओं के तहत दर्ज हुई FIR

सम्बंधित ख़बरें

deoband-madarsa-education-what-students-study-in-islamic-school
आम स्कूलों से कितना अलग है देवबंद का मदरसा, जानिए पूरा सिलेबस 
पुलिस ने दानिश की पत्नी रुबीना को किया गिरफ्तार.(Photo:Screengrab)
मदरसा टीचर का मर्डर, दीवारों तक फैले खून के छींटे, पत्नी ने कुबूला जुर्म 
Cold wave intensifies in Kashmir with freezing temperatures
कश्मीर में सर्दी का सितम, पारा शून्य से नीचे गिरा 
khan bhai aya aya khan bhai
श्रीनगर में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग 
Kashmir valley faces severe cold and rising pollution levels
कश्मीर में भीषण ठंड और प्रदूषण का बढ़ा खतरा  

आरोपी पर BNS और POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है. अधिकारी ने बताया कि जांच शुरू करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी और अहम सुरागों के आधार पर अपराध करने के बाद आरोपी के अंडरग्राउंड होने के बाद उसकी तलाश की गई.

यह भी पढ़ें: शामली में घर, मदरसा में पढ़ाई, मिस्त्री का काम... कौन है गुजरात ATS की गिरफ्त में आया संदिग्ध आतंकी आजाद सैफी? यूपी से है कनेक्शन

प्रवक्ता ने आगे कहा कि इनपुट और टीमवर्क के जरिए शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी का पता लगाकर उसे पकड़ लिया गया. पीड़िता का डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल जांच कराई गई है और दूसरी कानूनी औपचारिकताएं चल रही हैं व आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement