शामली में घर, मदरसा में पढ़ाई, मिस्त्री का काम... कौन है गुजरात ATS की गिरफ्त में आया संदिग्ध आतंकी आजाद सैफी? यूपी से है कनेक्शन

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के झिंझाना कस्बे का रहने वाला युवक आजाद सैफी गुजरात एटीएस द्वारा आतंकी गतिविधियों और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है. उसके दो अन्य साथी भी पकड़े गए हैं. खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट पर आ गया है, वहीं कस्बे में हड़कंप मच गया है.

आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए आजाद सैफी पुत्र सुलेमान के घर जब पुलिस और खुफिया एजेंसी पहुंची, तो उसके बड़े भाई शहजाद ने जानकारी दी. शहजाद ने बताया कि आजाद ने कुरान हाफिज कर रखा था. इसके बाद वह छह साल से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में दाऊद मदरसा से 'मोलवियत' की पढ़ाई कर रहा था. शहजाद ने बताया कि उनके पिता सुलेमान और वह स्वयं हरियाणा के सोनीपत के बहालगढ़ में राज मिस्त्री का काम करते हैं.

तीन माह पहले घर आया था आजाद

आजाद का परिवार मूल रूप से मौहल्ला शैखामैदान सलारा का निवासी है. भाई शहजाद ने बताया कि आजाद तीन महीने पहले घर आया था. वह राज मिस्त्री का काम भी जानता था और घर पर प्लाट की घिराई कर रहा था. शहजाद के अनुसार, आजाद 7 अगस्त को घर से जमात के लिए कोलकाता गया था. अंतिम बार वह 7 नवंबर को बुढ़ाना के लिए घर से निकला था, जहां उसे बुढ़ाना में अपनी ससुराल से बेटी सुहाना को लेने जाना था.

हथियारों के साथ गिरफ्तारी की सूचना

शहजाद ने बताया कि 7 नवंबर को घर से निकलने के बाद आज उन्हें गुजरात पुलिस द्वारा जानकारी मिली कि आजाद को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है. इस खबर के बाद कस्बे में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. आजाद के परिवार में चार भाई और दो बहनें हैं. जनपद की पुलिस एवं खुफिया विभाग अब आजाद की पूरी जानकारी जुटाने में लग गए हैं.

