जम्मू-कश्मीर: सांबा में BSF जवान की संदिग्ध मौत, नहर में मृत मिला

सांबा जिले में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) का एक जवान संदिग्ध हालात में मरा मिला. जिसकी जांच पुलिस कर रही है. वहीं एक अन्य घटना में एक सीआरपीएफ जवान की भी मौत हो गई.

बीएसएफ जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत. (Photo: Representational )
जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) का एक जवान संदिग्ध हालात में मरा हुआ मिला. एक एजेंसी के मुताबिक पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले कांस्टेबल सुखदीप सिंह सोमवार शाम को रेहियां गांव में एक नहर में पड़े मिले. अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों ने उन्हें सांबा के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि वह मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और शायद गलती से नहर में गिर गए. फिलहाल पुलिस ने मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक जवान नहर में गिरा हुआ था. जिसके बाद इसकी सूचना संबंधित थाने की पुलिस को दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची. 

एक अलग घटना में CRPF जवान की भी मौत

वहीं एक अलग घटना में को लेकर अधिकारियों ने बताया कि सोमवार देर रात जम्मू के नगरोटा इलाके में एक कैंप के अंदर गिरने से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के एक कांस्टेबल की मौत हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि उनके शव को पोस्टमॉर्टम और दूसरी औपचारिकताओं के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है. माना जा रहा है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई. फिलहाल इसका पुष्टी के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. 
 

