LoC पर कैमरा लगा रही थी भारतीय सेना... PAK आर्मी ने शुरू कर दी फायरिंग, मिला मुंहतोड़ जवाब

कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में LoC पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया. कैमरा इंस्टॉलेशन के दौरान पाक सेना की ओर से फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया. इस घटना में किसी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई.

केरन सेक्टर में LoC पर फायरिंग के बाद भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन तेज (Photo: PTI)
उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में मंगलवार-बुधवार की मध्यरात्रि को नियंत्रण रेखा (LoC) पर फिर से तनाव का माहौल देखने को मिला. भारतीय सेना ने LoC पर पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक रोक दिया.

जानकारी के अनुसार, 6 राष्ट्रीय राइफल्स की सी कंपनी केरन बाला इलाके में निगरानी बढ़ाने के लिए कैमरे स्थापित कर रही थी. इसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने अचानक दो राउंड फायरिंग की. स्थिति को भांपते हुए भारतीय सेना ने संयमपूर्वक एक राउंड फायरिंग कर जवाब दिया. सेना सूत्रों ने यह भी साफ किया कि इस घटना में किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

यह फायरिंग की घटना घुसपैठ की योजना से जोड़कर देखी जा रही है क्योंकि केरन सेक्टर पहले भी संवेदनशील माना जाता रहा है. फायरिंग के तुरंत बाद भारतीय सेना ने पूरे इलाके में सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन तेज कर दिया.

इलाके में अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर निगरानी बढ़ा दी गई ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को सीमा पार आने से रोका जा सके. रातभर तलाशी अभियान चलता रहा और अगले दिन इसे और व्यापक किया गया है.

यह भी पढ़ें: जयशंकर के सामने आते ही पोलिश विदेश मंत्री ने मारी पलटी, पाकिस्तान जाकर कश्मीर पर की थी बात

सैन्य अधिकारियों का कहना है कि LoC पर हाल के दिनों में गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसके चलते निगरानी उपकरणों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है. कैमरों लगाना इसी रणनीति का हिस्सा है ताकि सीमा पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके. केरन सेक्टर में पूर्व भी कई बार घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, इसलिए सेना हर संभावित खतरे को गंभीरता से ले रही है.

