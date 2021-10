अमित शाह के कश्मीर दौरे पर महबूबा मुफ्ती बोलीं- हालात नॉर्मल दिखाने का नाटक, 700 लोग किए गए डिटेन

जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के आने से घाटी में राजनीतिक माहौल गरमा गया है. गृह मंत्री की बैठकों का दौर तो शुरू हो ही गया है, कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया जा रहा है. लेकिन पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को इस दौरे से कोई उम्मीद नहीं है. उनकी नजरों में सिर्फ सबकुछ सामान्य दिखाने का नाटक चल रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है.

मुफ्ती का अमित शाह पर तंज

महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि शाह के दौरे से पहले 700 सिविलियन को डिटेन किया गया. कई अपराधियों को कश्मीर की बाहर की जेलों में शिफ्ट किया गया. ऐसे कदम तनाव को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं. सबकुछ सामान्य दिखाने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन असल सच्चाई को सभी दबाना चाहते हैं.

370 हटने के बाद से परेशानियां: मुफ्ती

वहीं जिन विकास कार्यों को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई है, उस पर भी महबूबा ने तंज कसा है. उनकी नजरों में आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट वो हैं जिनका काम यूपीए कार्यकाल के दौरान ही शुरू हो चुका था. वे कहती हैं कि गृहमंत्री श्रीनगर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का उद्घाटन करते हैं, नए मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखते हैं. लेकिन सच्चाई ये है कि आधे से ज्यादा मेडिकल कॉलेज को लेकर सेंशन कांग्रेस सरकार के दौरान हो गया था. 370 हटने के बाद से तो सिर्फ परेशानियां बढ़ी हैं, जम्मू-कश्मीर को अराजकता की ओर ढकेल दिया गया है.

HM inaugurating international flights from Srinagar & laying foundation of new medical colleges isn’t new. Half a dozen medical colleges were sanctioned by UPA gov & are functional now. Post Article 370 abrogation & an engineered crisis, J&K has been thrown into chaos.