Kashmir Avalanche Warning: कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट, थमी जिंदगी, फ्लाइट सेवा बंद

जम्मू-कश्मीर में पिछले चार दिनों से जारी बर्फबारी (Snowfall) लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. जम्मू-कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Jammu and Kashmir Disaster Management Authority) ने पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा और बांदीपोरा समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी (Avalanche Warning) जारी की है.

हिमस्खलन का अलर्ट, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह

जम्मू-कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DMA) द्वारा बर्फीले तूफान की चेतावनी के बाद हिमस्खलन (Avalanche) संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को घरों से बाहर नहीं जाने की सलाह दी गई है. साथ ही कुलगाम के ऊंचे इलाकों में रहने वाले 22 परिवारों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. बता दें कि उधमपुर, बारामुला, सोनमार्ग-जोजीला और गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में भी भारी बर्फाबारी का अलर्ट है.

Jammu and Kashmir: Heavy snowfall in Rajouri district leads to the closure of the Thanamandi-Bufliaz road



