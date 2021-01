Weather Updates: दिल्ली में आज भी बारिश, 8 जनवरी तक येलो अलर्ट, बर्फबारी के कारण मनाली में फंसे सैंकड़ों पर्यटक

पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तर भारत में बारिश के साथ गिर रहे ओले परेशानी का सबब बन गए हैं. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है. इन राज्यों में रुक-रुककर बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने दिल्ली में 8 जनवरी तक बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी बारिश का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश हो सकती है और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं. राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में ओले पड़ने का भी अनुमान है. पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण हुई बारिश से शहर में ठंड की स्थिति में सुधार हुआ है.

दिल्ली और गुरुग्राम में बुधवार की सुबह भी बारिश हुई. वहीं, अभी भी बादल छाए हुए हैं और शाम तक कई इलाकों में बारिश की संभावना है.

#WATCH Parts of #Delhi witnesses spells of rain and hailstorm; visuals from south Delhi pic.twitter.com/MFdUjBXlOs