कश्मीर में नार्को-टेरर मॉड्यूल ध्वस्त, बाप-बेटे गिरफ्तार, हथियार बरामद

जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नार्को-टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस और CRPF 162 बटालियन की संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में पिता पुत्र की जोड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जो इलाके में सक्रिय हाइब्रिड आतंकियों के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों की आपूर्ति का काम कर रहे थे.

बाप-बेटे गिरफ्तार

क़लामाबाद क्षेत्र में विशेष सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और FIR दर्ज की है. पुलिस के अनुसार, पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान 23 साल के शाहनवाज़ खान और उसके 53 साल के पिता अब्दुल लतीफ के रूप में हुई है.

जांच में यह भी सामने आया कि बाप-बेटे लंबे समय से नार्को-टेरर नेटवर्क चला रहे थे और प्रतिबंधित संगठनों के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी कर आर्थिक मदद पहुंचाते थे. इसके अलावा, हथियारों की सप्लाई भी इसी मॉड्यूल के जरिए संचालित की जाती थी.

हेरोइन और हथियार बरामद

छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों ने इनसे महत्वपूर्ण बरामदगी भी की. पुलिस ने बताया कि एक पिस्तौल, सात जिंदा कारतूस और लगभग 890 ग्राम हेरोइन जैसी संदिग्ध सामग्री जब्त की गई है. शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि यह नेटवर्क सीमा पार से संचालित बड़े मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था.

अधिकारियों ने बताया कि यह नेटवर्क प्रतिबंधित संगठनों के लिए फंडिंग जुटाने और युवाओं को ड्रग्स की सप्लाई के जरिए आतंकी गतिविधियों की ओर धकेलने का काम कर रहा था. गिरफ्तारी के बाद कई और संभावित संपर्कों की पहचान की जा रही है और जांच एजेंसियां मॉड्यूल से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी हैं.

