जम्मू एयरपोर्ट के पास स्क्रैप शॉप में गैस सिलेंडर लीक, इलाके में मची अफरा-तफरी

जम्मू एयरपोर्ट के पास स्थित रानी बाग इलाके में शनिवार को अचानक एक स्क्रैप डीलर की दुकान में पड़े गैस सिलेंडर से गैस रिसाव होने के कारण भारी दहशत फैल गई. गैस के फैलते ही आसपास मौजूद लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

स्थानीय निवासियों ने बताया कि गैस रिसाव के बाद कई लोगों को आंखों में जलन और सांस फूलने की शिकायतें हुईं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रशासन को सूचित किया गया.

मौके पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की संयुक्त टीमें पूरी सुरक्षा किट पहनकर पहुंचीं. इनके साथ पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाएं भी मौजूद थीं.

राहत और बचाव दल ने घटनास्थल को घेरकर तेजी से गैस रिसाव को नियंत्रित किया. अधिकारियों ने जानकारी दी कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.

प्रशासन ने कहा कि सिलेंडर में मौजूद पदार्थ की पहचान के लिए वैज्ञानिक जांच की जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि यह संभावना भी है कि रिसाव होने वाली गैस कोई खतरनाक रसायन हो सकती है, जिसमें सल्फर मस्टर्ड जैसे जहरीले रसायन की आशंका से इनकार नहीं किया गया है.

प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है कि यह सिलेंडर यहां कैसे पहुंचा और इसे दुकान में क्यों रखा गया था. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

साथ ही, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके पर नजर रखी हुई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी टीमें अलर्ट मोड में हैं. अधिकारियों ने जनता से अफवाहों पर विश्वास न करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

