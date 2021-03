J-K: सोपोर इलाके में एनकाउंटर, आतंकी ढेर, हथियार और गोला-बारूद बरामद

दक्षिणी कश्मीर में सोपोर इलाके के तूजर गांव में मंगलवार शाम को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इसमें एक आतंकी मारा गया है. मारे गए आतंकी की शिनाख्त अल-बदर चीफ गनी ख्वाजा के रूप में कई गई है. मौके से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है. सुरक्षाबलों की खोजबीन जारी है.

असल में, इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की राष्ट्रीय रायफल ने मंगलवार दोपहर में गांव में तलाशी अभियान शुरू किया था. इसी तलाशी अभियान के दौरान एक घर से सुरक्षाबलों पर गोली चलाई गई जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई.

फिसहाल, सूत्रों का कहना है कि इलाके में दो से तीन आतंकी छिपे हो सकते हैं. लिहाजा सुरक्षाबलों की खोजबीन जारी है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने बताया कि एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने अल-बदर चीफ गनी ख्वाजा को मार गिराया है.

Sopore police killed Al-Badre Chief Ganie Khwaja (in pic) in an encounter just now. A big success: IGP Kashmir Vijay Kumar pic.twitter.com/31PFqjFDMA