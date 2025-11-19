scorecardresearch
 

Feedback

क्या पाकिस्तान के इशारे पर हुआ दिल्ली ब्लास्ट? PoK के पूर्व PM का बयान वायरल

दिल्ली के लाल किला आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POJK) के हाल ही में इस्तीफा दे चुके प्रधानमंत्री अनवार-उल-हक ने चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हथियारबंद समूहों ने "भारत के अंदर घुसकर हमला किया" और "भारत आज तक अपने मारे गए लोगों की गिनती नहीं कर पाया."

Advertisement
X
दिल्ली धमाके को लेकर PoK के पूर्व PM का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo- ITG)
दिल्ली धमाके को लेकर PoK के पूर्व PM का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo- ITG)

दिल्ली के लाल किला आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हाल ही में इस्तीफा दे चुके प्रधानमंत्री अनवार-उल-हक द्वारा दिया गया एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसने भारत-पाक संबंधों में तनाव को और बढ़ा दिया है. अनवार-उल-हक ने सार्वजनिक मंच पर दावा किया कि "अगर भारत बलूचिस्तान को खूनखराबा करता रहा, तो हम उसे लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक मारेंगे, और हमने यह कर के दिखाया है."

अनवार-उल-हक ने कहा कि उन्होंने कश्मीर हाउस में बैठकर पहले ही चेतावनी दी थी कि भारत के खिलाफ "अंदर घुसकर जवाब" दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: क्या पढ़े-लिखे दिमाग भी हो जाते हैं रेडिकलाइज? दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर के वीड‍ियो ने उठाया बड़ा सवाल

सम्बंधित ख़बरें

Umar Nabi 2 new videos
क्या पढ़े-लिखे दिमाग भी हो जाते हैं रेडिकलाइज? दिल्ली ब्लास्ट आरोपी उमर के केस से समझें 
Car Service
दिल्ली ब्लास्ट के बाद अहमदाबाद में गैरेज, सर्विस सेंटर के लिए नया रूल, प्रशासन ने दिए ये आदेश 
explosive discovery at university related to delhi blast
अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन, 24 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे 
इटावा में सिपाही पर किया गया हमला. (Photo: AI-generated)
UP: दिल्ली बम ब्लास्ट पर सरकार के खिलाफ़ अभद्र टिप्पणी का विरोध करने पर कांस्टेबल पर हमला 
Investigation intensifies in Aflah University linked to Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच तेज, ईडी ने 16 घंटे तक छापेमारी 

PoK के पूर्व पीएम के मुताबिक, "अल्लाह के फज़्ल से मुसल्लह-अफवाज और शाहीनों ने अंदर घुसकर मारा. ऐसा मारा कि भारत अभी तक अपने मृतकों की गिनती नहीं कर पाया है." यह बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब भारत लाल किला धमाके की जांच को आगे बढ़ा रहा है.

PoK के नेता ने भारत को दी धमकी

पूर्व PoK PM का दावा यह संकेत देता है कि उन्होंने न केवल हमले को सही ठहराया बल्कि उसे पाकिस्तान की "रणनीतिक कार्रवाई" के रूप में पेश किया. उनके शब्दों, “अगर भारत को खूनखराबा करोगे तो लाल किले से कश्मीर के जंगलों तक मारेंगे" को भारत विरोधी नरेटिव को बढ़ावा देने और आतंकी गतिविधियों को महिमामंडित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

Advertisement

भारत की सुरक्षा एजेंसियां पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में अनवार-उल-हक का यह बयान भारत में चल रही जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह हमले में पाकिस्तानी लिंक की ओर इशारा कर सकता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट के बाद अहमदाबाद में गैरेज, सर्विस सेंटर के लिए नया रूल, प्रशासन ने दिए ये आदेश

दिल्ली ब्लास्ट और अब तक की जांच

दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके में व्हाइट कॉलर टेरर का पर्दाफाश हुआ है. इस हमले में एक दर्ज से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे. इस हमले में आधे दर्जन से ज्यादा डॉक्टर शामिल थे. इनके अलावा अन्य प्रोफेशन से जुड़े लोग भी इस हमले की साजिश में शामिल थे.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जांच के केंद्र में हैं, जहां आतंकी उमर और उसके साथी काम करते थे. एनआईए की जांच में अब तक दर्जनों लोगों हिरासत या गिरफ्तार किया गया है. अल-फलाह के फाउंडर को भी मामले की जांच के बीच मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement