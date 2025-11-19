क्या पाकिस्तान के इशारे पर हुआ दिल्ली ब्लास्ट? PoK के पूर्व PM का बयान वायरल

दिल्ली के लाल किला आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हाल ही में इस्तीफा दे चुके प्रधानमंत्री अनवार-उल-हक द्वारा दिया गया एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसने भारत-पाक संबंधों में तनाव को और बढ़ा दिया है. अनवार-उल-हक ने सार्वजनिक मंच पर दावा किया कि "अगर भारत बलूचिस्तान को खूनखराबा करता रहा, तो हम उसे लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक मारेंगे, और हमने यह कर के दिखाया है."

अनवार-उल-हक ने कहा कि उन्होंने कश्मीर हाउस में बैठकर पहले ही चेतावनी दी थी कि भारत के खिलाफ "अंदर घुसकर जवाब" दिया जाएगा.

PoK के पूर्व पीएम के मुताबिक, "अल्लाह के फज़्ल से मुसल्लह-अफवाज और शाहीनों ने अंदर घुसकर मारा. ऐसा मारा कि भारत अभी तक अपने मृतकों की गिनती नहीं कर पाया है." यह बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब भारत लाल किला धमाके की जांच को आगे बढ़ा रहा है.

पूर्व PoK PM का दावा यह संकेत देता है कि उन्होंने न केवल हमले को सही ठहराया बल्कि उसे पाकिस्तान की "रणनीतिक कार्रवाई" के रूप में पेश किया. उनके शब्दों, “अगर भारत को खूनखराबा करोगे तो लाल किले से कश्मीर के जंगलों तक मारेंगे" को भारत विरोधी नरेटिव को बढ़ावा देने और आतंकी गतिविधियों को महिमामंडित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

भारत की सुरक्षा एजेंसियां पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में अनवार-उल-हक का यह बयान भारत में चल रही जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह हमले में पाकिस्तानी लिंक की ओर इशारा कर सकता है.

दिल्ली ब्लास्ट और अब तक की जांच

दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके में व्हाइट कॉलर टेरर का पर्दाफाश हुआ है. इस हमले में एक दर्ज से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे. इस हमले में आधे दर्जन से ज्यादा डॉक्टर शामिल थे. इनके अलावा अन्य प्रोफेशन से जुड़े लोग भी इस हमले की साजिश में शामिल थे.

अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जांच के केंद्र में हैं, जहां आतंकी उमर और उसके साथी काम करते थे. एनआईए की जांच में अब तक दर्जनों लोगों हिरासत या गिरफ्तार किया गया है. अल-फलाह के फाउंडर को भी मामले की जांच के बीच मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है.

