CRPF के बंकर व्हीकल का एक्सीडेंट, 3 जवानों की मौत, 15 जख्मी... J&K के उधमपुर में बड़ा हादसा

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया. यहां सीआरपीएफ का एक बंकर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसा बसंतगढ़ इलाके के कंडवा क्षेत्र में हुआ, जहां सड़क पर अचानक वाहन बेकाबू होने के बाद पलट गया. इस हादसे में 2 सीआरपीएफ जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं 15 जवान घायल हैं.

जानकारी के अनुसार, बंकर वाहन में कुल 23 जवान सवार थे. जैसे ही वाहन कंडवा-बसंतगढ़ मार्ग पर पहुंचा, तो वहां वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों को पता चला तो तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. सभी घायल जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है, वहीं 15 जवान घायल हैं. अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के तीन जवानों की मौत हो गई और 15 घायल हैं. इन जवानों को लेकर जा रहा वाहन सड़क से फिसलकर नाले में गिर गया था.

यह घटना सुबह करीब 10:30 बजे कदवा इलाके में हुई, जब जवान बसंत गढ़ से एक ऑपरेशन से लौट रहे थे. हादसे का शिकार हुआ वाहन, बल की 187वीं बटालियन का है. वाहन में कुल 23 जवान सवार थे, दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां एक और जवान की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई.

इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) संदीप भट ने कहा कि घायल जवानों का इलाज जारी है. वहीं केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी हादसे को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में दुख व्यक्त किया है. उन्होंने personally जिला उपायुक्त सलोनी राय से बात की है.

उन्होंने कहा कि राहत कार्यों पर नजर रखी जा रही है. मंत्री ने यह भी बताया कि स्थानीय लोग भी सहायता के लिए आगे आए हैं. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, खराब सड़क और वाहन का बैलेंस बिगड़ना हादसे की वजह मानी जा रही है.

