जम्मू-कश्मीर: BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोचा, पूछताछ जारी

जम्मू-कश्मीर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोचा है. घुसपैठिए को सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया है. वो रविवार शाम 7 बजे भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी बीएसएफ कर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया. अब घुसपैठिए से पूछताछ जारी है.

इससे पहले सितंबर 2025 को भी बीएसएफ ने जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा था. घुसपैठिए की पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा निवासी सिराज खान के रूप में हुई थी. पूछताछ में सिराज खान ने बताया था कि वो एक्ट्रेस अवनीत कौर से मिलने आया था.

जम्मू और कश्मीर (J&K) में घुसपैठ अब भी चुनौती बनी हुई है, हालांकि आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों में कमी आई है. फरवरी में सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान ने तंगधार सेक्टर (कुपवाड़ा जिला) में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया था.

पिछले साल नवंबर में केरन सेक्टर में भी दो आतंकवादी मारे गए थे. वहीं, अगस्त 2025 में गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक हमले को नाकाम किया था. इस दौरान भी दो आतंकवादी मारे गए थे.

