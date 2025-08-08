scorecardresearch
 

हिमाचल प्रदेश के चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कार में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें दो पुरुष, दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल थे. हादसा इतना गंभीर था कि सभी की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कार शहवा के पास अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधा कई फीट गहरी खाई में जा समाई.

कार शहवा के पास अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधा कई फीट गहरी खाई में जा समाई. (Photo: ITG)
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा चुराह उपमंडल के भंजराडू–शहवा–भड़कवास मार्ग पर हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी.

कार में सवार थे 6 लोग

सीएम ने जताया दुख

फिलहाल, प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, चंबा जिला के तीसा के चनवास में हुई कार दुर्घटना में 6 लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद एवं पीड़ादायक है.'

सीएम ने लिखा, 'शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें.'

