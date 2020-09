हिमाचलः कालका-शिमला नेशनल हाईवे-5 पर लैंडस्लाइड, ट्रैफिक बंद, रूट डायवर्ट

हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के कंडाघाट के पास कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर धंस गया है. इससे राजमार्ग पर वाहनों का आना-जाना पूरी तरह से ठप है. हाईवे पर अचानक दरारें आने से यहां ट्रैफिक को रोक दिया गया है. पूरा ट्रैफिक को क्वारग के रास्ते डायवर्ट किया गया है.

असल में, कालका-शिमला नेशनल हाईवे-5 पर सोलन के नजदीक कंडाघाट के क्यारी मोड़ पर देर रात भारी लैंडस्लाइड हुआ है जिसके बाद हाईवे पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं. हाईवे पर अचानक भूस्खलन होने और दरारें पड़ने के बाद प्रशासन ने ट्रैफिक को रोक दिया है.

यातायात पूरी तरह से ठप होने और हाईवे पर अचानक दरारें पड़ने से वाहन चालकों में अफरा-तफरी देखने को मिली. स्थिति को भांपते हुए प्रशासन ने फिलहाल ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया है. शिमला की तरफ से चंडीगढ़ आने वाले वाहनों को वाकनाघाट से ही वाया क्वारग और साधुपुल होकर कंडाघाट और चंडीगढ़ की तरफ भेजने के आदेश जारी किये गये हैं.

