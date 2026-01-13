हिमाचल: बिल्डिंग में आग लगने के बाद लापता हुए 6 नेपाली नागरिक, रेस्क्यू में जुटी NDRF और डॉग स्क्वाड की टीमें

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक चार मंजिला इमारत में रविवार की देर रात आग लग गई थी. जिससे बिल्डिंग पूरी तरह जल गई और कुछ हिस्से गिर भी गए. इस इमारत में प्रवासी परिवार रहते थे. आशंका जताई जा रही है कि बिल्डिंग के मलबे में 6 नेपाली नागरिक दब गए हैं. जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं आपदा प्रबंधन की टीमें

अधिकारी ने बताया कि आग से एक चार मंजिला इमारत पूरी तरह जल गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रवासी परिवार रहते थे. बिल्डिग में लगी आग की वजह से आस-पास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है. इस घटना में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें एक आठ साल का बच्चा भी शामिल है.

अधिकारियों ने बताया कि बच्चे की मौत अस्पताल ले जाते समय हुई, जबकि दो अन्य लोगों के जले हुए और टूटे-फूटे शव घटनास्थल से बरामद किए गए. भारी मात्रा में मलबे के कारण तलाशी अभियान में बाधा आ रही है. अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद से जिला प्रशासन, पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, होम गार्ड और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद हैं. लेकिन ऑपरेशन में मदद के लिए मंगलवार सुबह नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) और डॉग स्क्वॉड को भी शामिल किया गया.

अर्की के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) निशांत तोमर ने कहा कि लापता लोगों की पहचान की पुष्टि के लिए उनके परिवार के सदस्यों से DNA सैंपल लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि अब तक बरामद शवों की पहचान DNA रिपोर्ट आने के बाद ही संभव होगी.

पुलिस ने मामला दर्ज करते शुरू की जांच

राजीव गुप्ता की यह इमारत मिट्टी और लकड़ी की बनी थी और पूरी तरह जल गई. ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर कमर्शियल दुकानें थीं, जबकि ऊपर की दो मंजिलें रिहायशी क्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल होती थीं. प्रत्यक्षदर्शियों ने छह से सात जोरदार धमाकों की आवाज सुनने की बात कही. दावा किया जा रहा है कि ये आवाज सिलेंडर फटने की वजह से आई है.

प्रशासन के अनुसार तीनों मृतक और छह लापता व्यक्ति नेपाल के करनाली प्रांत के सल्यान के रहने वाले नेपाली नागरिक हैं. 9 लोगों में से पांच नाबालिग हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 287 के तहत आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज किया है. सोलन के डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा ने आग लगने के कारणों की औपचारिक जांच के आदेश दिए हैं.

