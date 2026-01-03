नए साल के पहले दिन हिमाचल के नालागढ़ पुलिस थाने के भीतर ब्लास्ट, जांच में जुटी पुलिस और एजेंसियां

नए साल के पहले ही दिन हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ शहर में एक हमले ने हड़कंप मचा दिया. 1 जनवरी की सुबह लगभग 9:40 बजे नालागढ़ पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम के पीछे अचानक एक जोरदार धमाका हुआ. पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, इस विस्फोट के कारण स्टोर रूम के शीशे टूट गए और पास की इमारत के कई खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं. हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है.

और पढ़ें

धमाके के बाद पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने विस्फोट से जुड़े सैंपल एकत्रित किए. इसके साथ ही अलग-अलग जांच टीमों का गठन कर आसपास लगे CCTV फुटेज की बारीकी से पड़ताल की जा रही है.

पुलिस ने पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से भी संपर्क किया है ताकि धमाके की वजह से जुड़ी संभावित बाहरी कड़ियों की जांच की जा सके. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 324(4) और 125 के साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: हिमाचल के सोलन में थाने के पास ब्लास्ट, चूकनाचूर हुए इमारतों के शीशे

हालांकि पुलिस ने कहा है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और असली कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही संभव है.

Advertisement

इस धमाके ने नए साल के मौके पर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच एजेंसियां पूरी गंभीरता से मामले की छानबीन कर रही हैं और स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी गई है.

---- समाप्त ----