scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नए साल के पहले दिन हिमाचल के नालागढ़ पुलिस थाने के भीतर ब्लास्ट, जांच में जुटी पुलिस और एजेंसियां

नया साल 2026 के पहले दिन हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम के पीछे सुबह जोरदार धमाका हुआ, जिसमें शीशे और खिड़कियां टूट गईं, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ. पुलिस ने इलाके को घेरकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और CCTV फुटेज की जांच शुरू की है.

Advertisement
X
हिमाचल में जांच एजेंसियों की बढ़ी सक्रियता (Photo: PTI)
हिमाचल में जांच एजेंसियों की बढ़ी सक्रियता (Photo: PTI)

नए साल के पहले ही दिन हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ शहर में एक हमले ने हड़कंप मचा दिया. 1 जनवरी की सुबह लगभग 9:40 बजे नालागढ़ पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम के पीछे अचानक एक जोरदार धमाका हुआ. पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, इस विस्फोट के कारण स्टोर रूम के शीशे टूट गए और पास की इमारत के कई खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं. हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है.

धमाके के बाद पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने विस्फोट से जुड़े सैंपल एकत्रित किए. इसके साथ ही अलग-अलग जांच टीमों का गठन कर आसपास लगे CCTV फुटेज की बारीकी से पड़ताल की जा रही है.

पुलिस ने पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से भी संपर्क किया है ताकि धमाके की वजह से जुड़ी संभावित बाहरी कड़ियों की जांच की जा सके. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 324(4) और 125 के साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Devotees gather in temples across north India on new year's day
अटल टनल पर बर्फबारी के बीच सैलानियों ने मनाया नया साल, देखें
Atal tunnel crowded with tourists during new year causing road problems due to snow
अटल टनल पर नए साल में सैलानियों की धूम
ब्लास्ट के बाद मौके पर पहुंंची एक्सपर्ट्स की टीम
हिमाचल के सोलन में थाने के पास ब्लास्ट, चूकनाचूर हुए इमारतों के शीशे
Delhi air pollution 2025
न्यू ईयर पर सुधरेगी दिल्ली की हवा? 2025 में बिहार-उत्तराखंड-हिमाचल तक फैला प्रदूषण
शिमला-मनाली में नया साल मनाने पहुंच रहे हैं लोग
शिमला-मनाली पहुंचे लाखों टूरिस्ट! नए साल का जश्न फीका न कर दे भारी भीड़

यह भी पढ़ें: हिमाचल के सोलन में थाने के पास ब्लास्ट, चूकनाचूर हुए इमारतों के शीशे

हालांकि पुलिस ने कहा है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और असली कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही संभव है. 

Advertisement

इस धमाके ने नए साल के मौके पर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच एजेंसियां पूरी गंभीरता से मामले की छानबीन कर रही हैं और स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement