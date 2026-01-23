हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के साथ बर्फबारी... ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ी फिसलन, Video

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी ड्राई स्पैल के बाद कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है. मंडी जिला भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहा. यहां निचले इलाकों में बारिश, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है, जिससे पूरे जिले में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है.

जिले के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल शिकारी देवी, कमरूघाटी, सराज घाटी और पराशर ऋषि क्षेत्र में बर्फबारी के बाद नजारा मनमोहक हो गया. चारों ओर सफेद चादर बिछ जाने से ये इलाके चांदी की तरह चमक उठे हैं. वहीं निचले क्षेत्रों में रुक-रुक कर हो रही बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई है. लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह बदलाव राहत लेकर आया है.

सबसे ज्यादा खुशी किसानों और बागवानों के चेहरों पर देखने को मिल रही है. दरअसल, 2 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद मंडी जिला सहित पूरे प्रदेश में लंबे समय तक सूखा पड़ा रहा था.

इस ड्राई स्पैल के चलते फसलों और बागवानी पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई थी. अब इस बारिश और बर्फबारी से गेहूं, जौ और सब्जियों जैसी रबी फसलों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है. बागवानों का कहना है कि यह नमी सेब और अन्य फलों की फसल के लिए भी फायदेमंद साबित होगी.

हालांकि, बारिश और बर्फबारी के कारण जनजीवन कुछ हद तक प्रभावित भी हुआ है. मंडी जिले की कई ऊंचाई वाली सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे आवाजाही में दिक्कतें सामने आ रही हैं.

कुछ संपर्क मार्गों पर यातायात धीमा हो गया है और लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. ठंड बढ़ने के साथ ही जिला एक बार फिर शीतलहर की चपेट में आ गया है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों तक मंडी जिले में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम को देखते हुए सतर्क रहें.

रिपोर्ट: धरम वीर