scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के साथ बर्फबारी... ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ी फिसलन, Video

हिमाचल प्रदेश में लंबे ड्राई स्पैल के बाद मौसम ने आखिरकार करवट ले ली है. मंडी में बीती रात से निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है. शिकारी देवी, कमरूघाटी, सराज घाटी और पराशर ऋषि जैसे इलाकों में ताजा हिमपात से पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया है.

Advertisement
X
हिमाचल प्रदेश के मंडी में ताजा बर्फबारी. (Photo: ITG)
हिमाचल प्रदेश के मंडी में ताजा बर्फबारी. (Photo: ITG)

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी ड्राई स्पैल के बाद कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है. मंडी जिला भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहा. यहां निचले इलाकों में बारिश, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है, जिससे पूरे जिले में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है.

जिले के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल शिकारी देवी, कमरूघाटी, सराज घाटी और पराशर ऋषि क्षेत्र में बर्फबारी के बाद नजारा मनमोहक हो गया. चारों ओर सफेद चादर बिछ जाने से ये इलाके चांदी की तरह चमक उठे हैं. वहीं निचले क्षेत्रों में रुक-रुक कर हो रही बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई है. लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह बदलाव राहत लेकर आया है.

यहां देखें Video...

सम्बंधित ख़बरें

Delhi rain
तेज हवाएं-बारिश और बर्फबारी... 26 जनवरी से पहले बदला देश का मौसम, देखें तस्वीरें
Snowfall in Bhaderwah valley Jammu and Kashmir this morning
शिमला-धर्मशाला से डोडा-अनंतनाग... वादियां बर्फबारी से गुलजार
दिल्ली में सुबह-सुबह हल्की बारिश
ठंड के बीच बारिश, दिल्ली-NCR में चल रहीं तेज हवाएं, बर्फबारी के कारण श्रीनगर में लैंडिंग-टेकऑफ बाधित
Sahara Desert
सहारा रेगिस्तान में बर्फ की चादर... आखिर रेत के टीलों पर कैसे होने लगी बर्फबारी?
शख्स ने तेजाब फेंककर पत्नी को छत से दिया धक्का

सबसे ज्यादा खुशी किसानों और बागवानों के चेहरों पर देखने को मिल रही है. दरअसल, 2 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद मंडी जिला सहित पूरे प्रदेश में लंबे समय तक सूखा पड़ा रहा था.

यह भी पढ़ें: ठंड के बीच बारिश, दिल्ली-NCR में चल रहीं तेज हवाएं, बर्फबारी के कारण श्रीनगर में लैंडिंग-टेकऑफ बाधित

mandi rain snowfall weather cools down fresh snow in himachal

इस ड्राई स्पैल के चलते फसलों और बागवानी पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई थी. अब इस बारिश और बर्फबारी से गेहूं, जौ और सब्जियों जैसी रबी फसलों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है. बागवानों का कहना है कि यह नमी सेब और अन्य फलों की फसल के लिए भी फायदेमंद साबित होगी.

Advertisement

हालांकि, बारिश और बर्फबारी के कारण जनजीवन कुछ हद तक प्रभावित भी हुआ है. मंडी जिले की कई ऊंचाई वाली सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे आवाजाही में दिक्कतें सामने आ रही हैं.

mandi rain snowfall weather cools down fresh snow in himachal

कुछ संपर्क मार्गों पर यातायात धीमा हो गया है और लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. ठंड बढ़ने के साथ ही जिला एक बार फिर शीतलहर की चपेट में आ गया है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों तक मंडी जिले में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम को देखते हुए सतर्क रहें.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: धरम वीर
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    Advertisement