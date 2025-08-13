कुल्लू में दो जगह बादल फटा, कई गांव खाली, प्रशासन अलर्ट पर

कुल्लू जिला के बंजार और आनी निरमंड उपमंडल के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बुधवार को दो अलग-अलग जगह बादल फटने की घटनाएं हुईं. पहली घटना बठाहड़ क्षेत्र में और दूसरी श्रीखंड महादेव भीम डवारी इलाके में हुई. इन घटनाओं से पहाड़ी क्षेत्रों में मलबा और पानी का तेज बहाव शुरू हो गया.

बादल फटने की वजह से बठाहड़ क्षेत्र और तीर्थन घाटी में भारी नुकसान की खबर है. कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध हो गईं और खेतों में पानी भर गया. आनी और निरमंड क्षेत्र में भी कई स्थानों पर तबाही के दृश्य देखने को मिले.

दो अलग-अलग जगह बादल फटे

प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से निचले क्षेत्रों के कई गांव खाली करवा दिए हैं. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. आनी के कुर्पण खड्ड में पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिसके चलते प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी किया है.

जानमाल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई

स्थानीय लोग प्रशासन की अपील पर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं. राहत और बचाव दल मौके पर तैनात हैं. फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है.

---- समाप्त ----