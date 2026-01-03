scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सर अजीब हरकतें करते थे, पीछे पड़ जाते थे...', मौत से पहले के VIDEO में छात्रा ने बताई थी खौफनाक कहानी

कांगड़ा के धर्मशाला राजकीय महिला कॉलेज में एक छात्रा की 26 दिसंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई. मामले में छात्रा के परिजनों ने यौन उत्पीड़न और रैगिंग का आरोप लगाया है. जिसके बाद यूजीसी ने भी जांच के आदेश दिए हैं.

Advertisement
X
छात्रा का मौत से पहले का वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)
छात्रा का मौत से पहले का वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)

कांगड़ा जिले के धर्मशाला में एक 19 साल की छात्रा की 26 दिसंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोप है कि तीन सीनियर छात्राओं ने उसे रैगिंग का शिकार बनाया और एक कॉलेज प्रोफेसर ने उसका यौन उत्पीड़न किया. अब छात्रा का एक कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने कॉलेज में झेली गई आपबीती बता रही है.

अशोक सर पड़ जाते थे पीछे

छात्रा ने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि अशोक सर पीछे पढ़ जाते थे और अजीब-अजीब हरकतें करते थे. छात्रा ने वीडियो के जरिए कॉलेज प्रोफेसर पर यह भी आरोप लगाया की अशोक सर मुझे गलत जगह टच करते थे. इतना नहीं वीडियो में छात्रा ये भी कहती सुनाई दे रही है कि आपको कैसे बताऊं, मैं उठकर बताउंगी. लेकिन छात्रा ठीक नहीं हो पाई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

कॉलेज में रैगिंग के बाद सेकेंड ईयर की छात्रा पल्लवी की मौत, प्रोफेसर समेत चार के खिलाफ FIR दर्ज
shadow of woman
सीनियर गर्ल्स ने की रैगिंग और प्रोफेसर ने छेड़छाड़... छात्रा ने अस्पताल में तोड़ा दम
Ragging in college
जूनियर्स को जबरन पिलाई सिगरेट और शराब, रैगिंग करने वाले 4 MBBS छात्र सस्पेंड
प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 18 छात्र रैगिंग के आरोप में निलंबित (Photo: AI-generated)
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग पर बड़ी कार्रवाई, 18 छात्र निलंबित, 16 अक्टूबर तक देने होगा जवाब
धर्मशाला में रैगिंग की शिकार छात्रा की मौत. (Photo: Screengrab)
धर्मशाला कॉलेज में रैगिंग की शिकार छात्रा की मौत, प्रोफेसर और 3 लड़कियों पर केस... जांच के आदेश

यह भी पढ़ें: धर्मशाला कॉलेज में रैगिंग की शिकार छात्रा की मौत, प्रोफेसर और 3 लड़कियों पर केस... जांच के आदेश

वहीं दूसरी और छात्रा के मरने के बाद एक वीडियो और सामने आया है, जिसमें छात्रा की मां और पिता उससे पूछते नज़र आए कि कॉलेज में तुम्हारे साथ क्या-क्या होता है? इस पर छात्रा कहती है कि लड़कियां मारती थीं और पढ़ने नहीं देती थीं. साथ ही छात्रा ने यह भी बताया कि कॉलेज में लड़कियों ने उसे सिर पर भी मारा था. इसके अलावा लड़कियां मुझे पढ़ने भी नहीं देती थीं. छात्रा के फेल होने पर उसे लड़कियां तंग करती थीं.

Advertisement

यूजीसी ने दिए जांच के आदेश

इस पूरे मामले को लेकर यूजीसी ने जांच के आदेश दिए हैं. अधिकारियों के अनुसार, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग के आरोपों के बाद एक छात्रा की मौत की जांच के आदेश दिए हैं.

UGC ने घटना की जांच के लिए एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई है. एक सीनियर UGC अधिकारी ने कहा कि UGC ने धर्मशाला के सरकारी डिग्री कॉलेज में एक छात्रा की दुखद मौत का गंभीर संज्ञान लिया है. UGC एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर खुद ही शिकायत दर्ज की है, जिसमें रैगिंग के कारण आत्महत्या का आरोप लगाया गया है. जबकि कॉलेज अधिकारियों ने कहा है कि यह मामला मौत का है, आत्महत्या का नहीं.

अधिकारी ने आगे कहा कि पुलिस जांच चल रही है और UGC ने घटना की जांच के लिए एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई है. UGC भरोसा दिलाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. छात्रों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है. पुलिस के अनुसार कॉलेज के तीन छात्रों पर रैगिंग और जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है. साथ ही एक प्रोफेसर पर भी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

(इनपुट- पूजा शर्मा)
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement