Himachal Pradesh: हेरोइन के साथ रंगेहाथ पकड़े गए 2 तस्कर, बिलासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से करीब 57.5 ग्राम चिट्टा (अवैध हेरोइन) बरामद की गई है. पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई पंडोह-हारलोग रोड पर की गई, जहां नियमित चेकिंग के दौरान दोनों आरोपी बाइक से जा रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों की पहचान जोल पलक्हिन गांव के रहने वाले आशीष ठाकुर उर्फ हैप्पी और चलांग गांव के रहने वाले पाल सिंह के रूप में हुई है. जब पुलिस ने दोनों की तलाशी ली, तो उनके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ. इसके बाद दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

एसपी बिलासपुर संदीप धावल ने बताया कि दोनों तस्करों से बरामद चिट्टे का वजन करीब 57.5 ग्राम है और इसे कब्जे में लेकर एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी आशीष ठाकुर पर पहले से ही पांच अलग-अलग मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हैं.

एसपी ने आगे बताया कि पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चिट्टा कहां से लाया गया और इसे किन क्षेत्रों में बेचने की योजना थी. वहीं, आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें मंगलवार तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर बड़ा झटका लगा है.

बिलासपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

