scorecardresearch
 

Feedback

Himachal Pradesh: हेरोइन के साथ रंगेहाथ पकड़े गए 2 तस्कर, बिलासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पुलिस ने पंडोह-हारलोग रोड पर चेकिंग के दौरान दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. आरोपी आशीष ठाकुर उर्फ हैप्पी और पाल सिंह के पास से 57.5 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुई. आशीष पर पहले से पांच NDPS एक्ट के मामले दर्ज हैं. कोर्ट ने दोनों को मंगलवार तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

Advertisement
X
एक आरोपी पर पहले से पांच केस दर्ज. (Photo: AI-generated)
एक आरोपी पर पहले से पांच केस दर्ज. (Photo: AI-generated)

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से करीब 57.5 ग्राम चिट्टा (अवैध हेरोइन) बरामद की गई है. पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई पंडोह-हारलोग रोड पर की गई, जहां नियमित चेकिंग के दौरान दोनों आरोपी बाइक से जा रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों की पहचान जोल पलक्हिन गांव के रहने वाले आशीष ठाकुर उर्फ हैप्पी और चलांग गांव के रहने वाले पाल सिंह के रूप में हुई है. जब पुलिस ने दोनों की तलाशी ली, तो उनके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ. इसके बाद दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

यह भी पढ़ें: बिलासपुर बस हादसे में 16 की मौत, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान

सम्बंधित ख़बरें

“Its a joy for tourists, but we have suffered a lot,” said the local residents.
पहाड़ों पर 'सफेद कहर', अक्टूबर में बर्फबारी से किसानों पर टूटी आफत 
himachal assistant drug controller nishant sareen arrested
हिमाचल के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन गिरफ्तार, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन 
देशी इलाज के बहाने युवती से दुराचार का आरोप.(Photo:ITG)
वैद्य ने हाथ पकड़कर नसें दबाईं, युवती से बोला- प्राइवेट पार्ट भी चेक करना है 
Temperature started rising again in Delhi.
दिल्ली-NCR में हल्की ठंड के बाद फिर बढ़ेगा तापमान, पर हिमाचल में शीतलहर और बर्फबारी जारी 
Himachal Landslide: Debris on the Bus, 16 Dead
बिहार में सीटों पर तनातनी, चिराग का मोर्चा; देखें बड़ी खबरें 

एसपी बिलासपुर संदीप धावल ने बताया कि दोनों तस्करों से बरामद चिट्टे का वजन करीब 57.5 ग्राम है और इसे कब्जे में लेकर एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी आशीष ठाकुर पर पहले से ही पांच अलग-अलग मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हैं.

Advertisement

एसपी ने आगे बताया कि पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चिट्टा कहां से लाया गया और इसे किन क्षेत्रों में बेचने की योजना थी. वहीं, आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें मंगलवार तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर बड़ा झटका लगा है.

बिलासपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement