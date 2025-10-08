बिलासपुर बस हादसे में 16 की मौत, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सोमवार शाम लगभग 6 बजे हुए एक भीषण सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई. एक बस भूस्खलन के कारण मलबे में दब गई, जिसमें सवार 18 यात्रियों में से केवल दो बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सका. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.

दरअसल, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सोमवार शाम लगभग 6 बजे बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बस मलबे में दब जाने से 16 लोगों की मौत हो गई. दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है.

रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन

अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद तत्काल बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें 15 शवों को बीते शाम मलबे से निकाला गया, जबकि एक बच्चे का शव मंगलवार सुबह बरामद किया गया. बस पूरी तरह से मलबे में दब गई थी, जिसके कारण रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.

गिली हो चुकी है मिट्टी

सीएम सुक्खू ने कहा, 'प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं. 30 जून के बाद से मौसम बदल गया है, मिट्टी गीली हो चुकी है और अक्टूबर तक बारिश जारी है. बारिश के बाद धूप निकलने से पहाड़ों पर दबाव बनता है, जिसके बाद दोबारा बारिश होने पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं. यही इस हादसे का प्रमुख कारण बना.'

सरकार ने इस हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की स्थिति और संभावित ब्लैक स्पॉट्स की पड़ताल की जाएगी. यदि हादसे के पीछे किसी की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को रात में ही घटनास्थल पर भेजा गया था, जबकि मंत्री राजेश धर्माणी ने दिल्ली में अपने कार्यक्रम रद्द कर तुरंत बिलासपुर का रुख किया.

अनुग्रह राशि का ऐलान

सीएम सुक्खू ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा, 'यह एक दुखद घटना है. हमारी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. हमने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है.'

उन्होंने बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ की और कहा कि सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी.

