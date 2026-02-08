'परमात्मा का कुछ रहा कि हादसा हो गया...', सूरजकुंड हादसे पर बोले हरियाणा के मंत्री

हरियाणा के सूरजकुंड मेले में शनिवार शाम को एक दुखद हादसा हो गया, जिसमें एक बड़ा झूला (स्विंग राइड) अचानक गिर गया. इस हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हो गए. हादसे के बाद हरियाणा सरकार के एक मंत्री ने मीडिया से बातचीत में इस हादसे को भगवान की इच्छा से जोड़ दिया और कहा ये ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था.



हरियाणा सरकार के पर्यटन अरविंद शर्मा मंत्री ने इस घटना पर संवेदना जताते हुए कहा कि प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है. उन्होंने बताया कि झूले का रोजाना सर्टिफिकेशन होता है और शनिवार सुबह भी उसे ठीक पाया गया था.

उन्होंने हादसे का विवरण देते हुए मीडिया से कहा, 'सवा छह बजे के करीब स्विंग झूला टूट गया, जिसमें दोनों ओर 13-13 लोग बैठे थे. कुछ 26 लोग झूले में सवार थे. हमारी हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की सबकी संवेदना परिवारों के साथ हैं. और इसमें एक कैजुअलिटी हुई है एक डेथ हुई है. हमारे आदरणीय सम्मानित भाई इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी जो की पलवल में पोस्टेड थे. उनकी ड्यूटी यहां लगी हुई थी. उन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. वो ऑन ड्यूटी थे और बाकी दो हमारी महिला कांस्टेबल भी घायल हुई हैं.'

हादसे में 12 लोग घायल



उन्होंने कहा कि इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, एक दो लोगों को हल्की चोटें आई थीं और दो-तीन लोगों को गंभीर चोटें आई थीं. मतलब हेड इंजरी है, लेकिन सभी घायलों को होश है.



उन्होंने बताया कि आठ लोगों का इलाज पास के सुप्रीम अस्पताल में इलाज चल रहा है और चार लोग का इलाज बीके हॉस्पिटल में किया जा रहा है. अस्पताल ने कई लोगों को इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा इसमें कि हमारे जिला प्रशासन मुस्दैती दिखाई है. पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना हैं.

हादसे को भगवान से जोड़ा



हरियाणा के मंत्री ने कहा कि जहां तक बात सर्टिफिकेशन की है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं. प्रशासन की तरफ से उनका सर्टिफिकेशन किया जा रहा है. आज सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है. वो झूले ठीक ठाक है, लेकिन कोई परम पिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था.

वेंडर के खिलाफ FIR दर्ज

उन्होंने बताया कि वेंडर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है. जल्द ही कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. एडीसी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई है जो जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिसकी भी थोड़ी सी भी लापरवाही पाई जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा फुल स्टॉप फिलहाल घायलों का इलाज बीके और सुप्रीम अस्पताल में चल रहा है.

