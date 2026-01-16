scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सोनीपत: दोस्ती की आड़ में हत्या, शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त को मारकर यमुना किनारे दफनाया

सोनीपत के गनौर क्षेत्र के गांव बेगा में दोस्ती को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. 12 जनवरी को दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद हुई कहासुनी में सोनू की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को यमुना किनारे गड्ढा खोदकर दबा दिया गया. पुलिस ने जांच के बाद शव बरामद कर लिया है.

Advertisement
X
हत्या के बाद युवक के शव को दफनाया (File Photo: ITG)
हत्या के बाद युवक के शव को दफनाया (File Photo: ITG)

हरियाणा के सोनीपत जिले के गनौर क्षेत्र से दोस्ती के रिश्ते को कलंकित कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां गांव बेगा में रहने वाले सोनू नाम के युवक की उसके ही दोस्तों ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी और बाद में उसके शव को यमुना नदी के किनारे गड्ढा खोदकर दबा दिया. यह मामला तब उजागर हुआ जब कई दिनों तक सोनू घर नहीं लौटा और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस से की. जांच के दौरान सच्चाई सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार गांव बेगा निवासी सोनू, जिस पर पहले से गनौर थाने में कई मुकदमे दर्ज थे, 12 जनवरी को घर से दवाई लेने की बात कहकर निकला था. उस दिन सोनू अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था. शराब के नशे में आपसी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई. आरोप है कि इसी दौरान कई दोस्तों ने मिलकर सोनू की बेरहमी से हत्या कर दी.

दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट

सम्बंधित ख़बरें

Osman Hadi, Muhammad Yunus
जिसकी हत्या में जल उठा था बांग्लादेश, उसी हादी के भाई को यूनुस सरकार ने ब्रिटेन में दे दिया बड़ा पद
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Teena Sahu/ITG)
आम के बगीचे से मिला लापता युवक का शव, हत्या की आशंका से हड़कंप
गैंगस्टर की करोड़ों की जमीन की गई कुर्क. (Photo: ITG)
35 बीघा जमीन, पिकअप और बाइक… गैंगस्टर की 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क
man kills wife then commits suicide in unnao uttar pradesh
उन्नाव में पति ने पत्नी को मारकर खुद कर ली आत्महत्या
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Teena Sahu/ITG)
आम के बगीचे से मिला लापता युवक का शव, हत्या की आशंका से हड़कंप

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए सोनू के शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची. इसके तहत यमुना नदी के किनारे एक गड्ढा खोदा गया और सोनू के शव को वहां दफना दिया गया. इसके बाद सभी आरोपी सामान्य जीवन जीने लगे, ताकि किसी को शक न हो. इधर सोनू के घर न लौटने पर परिजन लगातार परेशान होते रहे.

Advertisement

जब दो दिन तक सोनू घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों ने गनौर थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की. शुरुआत में यह एक सामान्य गुमशुदगी का मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया, मामला गंभीर होता चला गया.

दवाई लेने निकला सोनू कई दिनों तक नहीं लौटा

जांच के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने सोनू के दोस्त फिरोज को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान फिरोज पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा और सोनू के बारे में अनभिज्ञता जताता रहा. लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने सख्ती दिखाई और उसके सामने कुछ पुख्ता सबूत रखे, तो वह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

फिरोज ने पुलिस को बताया कि 12 जनवरी को सभी दोस्तों ने मिलकर शराब पी थी. नशे की हालत में कहासुनी हुई और गुस्से में आकर सोनू पर हमला कर दिया गया. उसने यह भी बताया कि हत्या के बाद शव को यमुना किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया गया था, ताकि किसी को इसकी भनक न लगे.

पोस्टमार्टम में सिर और गले पर चोट के निशान

फिरोज की निशानदेही पर पुलिस टीम उसे लेकर यमुना नदी के किनारे पहुंची. वहां वह पहले पुलिस को इधर उधर गुमराह करता रहा और शव की सही जगह बताने से बचता रहा. हालांकि पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सोनू का शव बरामद कर लिया गया. शव को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया.

Advertisement

पुलिस द्वारा शव बरामद किए जाने के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया. परिजनों ने इस हत्याकांड में एक या दो नहीं बल्कि दस से ज्यादा लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सोनू की हत्या साजिश के तहत की गई है और सभी आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

परिजनों का आरोप, इस हत्याकांड में दस से ज्यादा लोग शामिल

इस मामले में एसीपी गनौर ऋषिकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 जनवरी को गांव बेगा निवासी मोनू ने सोनू की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की. जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि सोनू की हत्या कर उसका शव यमुना में दफना दिया गया था.

एसीपी ने बताया कि फिरोज नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी की निशानदेही पर सोनू का शव बरामद किया गया है. शव के सिर और गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि किसी तेज हथियार से वार कर उसकी हत्या की गई है. पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement