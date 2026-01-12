scorecardresearch
 
हरियाणा: पंचकूला में हिट-एंड-रन का मामला, वॉक पर निकले रिटायर्ड आर्मी अफसर की मौत से देश शोक में

हरियाणा में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह मान की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई. लगभग 85 साल के पूर्व आर्मी अधिकारी शुक्रवार शाम वॉक के दौरान मंसा देवी कॉम्प्लेक्स में वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत सेना के कमांड अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया.

सेना के कमांड अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत (Photo: Representational)
हरियाणा के पंचकूला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में रिटायर्ड आर्मी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह मान की मौत हो गई. यह घटना शुक्रवार शाम उस वक्त हुई जब वे अपने घर के पास वॉक पर निकले थे.

जानकारी के अनुसार, लगभग 85 साल के कुलवंत सिंह मान मंसा देवी कॉम्प्लेक्स (एमडीसी) इलाके में टहल रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. 

टक्कर इतनी तेज थी कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें चंडी मंदिर स्थित सेना के कमांड अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

मंसा देवी कॉम्प्लेक्स थाने के कार्यवाहक एसएचओ सब-इंस्पेक्टर सुखविंदर ने बताया कि जैसे ही उन्हें हादसे की सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी. अभी पोस्टमार्टम प्रक्रिया नहीं हुई है क्योंकि मृतक के बेटे के विदेश से लौटने का इंतजार किया जा रहा है. उनके आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी.

यह भी पढ़ें: पंचकुला: कर्ज ने ली 7 जिंदगियां, कार में परिवार का सामूहिक सुसाइड, देहरादून पुलिस ने कही ये बात

पंचकूला के एसीपी दिनेश कुमार ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है. 

पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चालक और वाहन की पहचान हो सके. हालांकि, जिस सड़क पर यह हादसा हुआ, वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जिससे जांच में कुछ परेशानी आ रही है.

पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं और जल्द ही आरोपी तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं. 

इनपुट: पीटीआई

