हरियाणा: OYO गेस्ट हाउस में देह व्यापार का भंडाफोड़, 11 लड़कियां समेत 6 युवक गिरफ्तार

पलवल पुलिस ने होडल में नेशनल हाईवे 19 पर स्थित ओयो गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया है. ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत की गई छापेमारी में 11 युवतियों और 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया. गेस्ट हाउस संचालकों और मकान मालिकों पर भी मामला दर्ज किया गया है.

गेस्ट हाउस में देह व्यापार का भंडाफोड़ (Photo: Screengrab)
गेस्ट हाउस में देह व्यापार का भंडाफोड़ (Photo: Screengrab)

हरियाणा के पलवल जिले में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए होडल क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर स्थित ओयो गेस्ट हाउसों में चल रहे अनैतिक धंधे का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 11 युवतियों और 6 युवकों समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है.

डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत की गई है. पुलिस को बीती रात गुप्त सूचना मिली थी कि होडल के बाबरी मोड़ के पास स्थित कुछ ओयो गेस्ट हाउसों में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है. सूचना के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के निर्देश पर डीएसपी अनिल कुमार और डीएसपी होडल साहिल ढिल्लों के नेतृत्व में महिला पुलिस टीमों के साथ छापेमारी की गई.

ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत लिया एक्शन

पुलिस ने छापेमारी से पहले फर्जी ग्राहक भेजकर स्थिति की पुष्टि की. इसके बाद एक साथ दोनों गेस्ट हाउसों पर दबिश दी गई. पहले ओयो गेस्ट हाउस से छह युवतियों को पकड़ा गया, जिन्हें उनकी खुद की सहमति से ग्राहकों के लिए लाया गया था. इसके साथ ही वहां से गेस्ट हाउस मैनेजर या संचालक सहित तीन युवकों को भी मौके से काबू किया गया.

दूसरे ओयो गेस्ट हाउस से भी पांच युवतियों को पकड़ा गया, जिन्हें ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया गया था. यहां से भी गेस्ट हाउस मैनेजर या संचालक सहित तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया. डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान पकड़े गए सभी युवक और युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में मिले. पुलिस के पहुंचते ही वहां भगदड़ मच गई, लेकिन टीम ने सतर्कता से सभी को काबू में ले लिया.

पुलिस ने दोनों स्थानों से कुल 11 महिलाओं और 6 पुरुषों को गिरफ्तार किया है. इन मामलों में थाना होडल में आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके साथ ही ओयो गेस्ट हाउस के संचालकों और इन गेस्ट हाउसों को किराए पर देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है.

11 महिलाओं 6 पुरुषों को गिरफ्तार किया

डीएसपी अनिल कुमार ने कहा कि पुलिस इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई करती रहेगी. भविष्य में भी इस तरह की छापेमारी जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में चल रहे अनैतिक कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके.

---- समाप्त ----
