क्रिकेट मैच के विवाद में दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी, नूंह में कई घायल, 9 गिरफ्तार

हरियाणा के नूंह जिले के महू चोपड़ा गांव में क्रिकेट मैच के दौरान गेंद खेत में जाने पर दो समूहों के बीच विवाद भड़क गया. पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए. पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया और 66 लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में नामजद किया. आरोपी फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में हैं.

66 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज.(Photo: Representational)
हरियाणा के नूंह जिले के महू चोपड़ा गांव में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दो समूहों के बीच पत्थरबाजी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 66 लोगों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में नामजद किया गया है.

पुलिस के अनुसार, विवाद उस समय शुरू हुआ जब गांव के निवासियों द्वारा खेली जा रही क्रिकेट मैच की गेंद पास के एक खेत में चली गई. इससे विवाद बढ़ गया और बस स्टैंड के पास दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके.

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां

नूह पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि घटना के बाद सादर थाना, फेरोजपुर झिरका में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए. एक पक्ष ने 19 लोगों के खिलाफ और दूसरे पक्ष ने 47 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने बताया कि कुल नौ लोगों को दोनों पक्षों से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोग हैं साजिद, जनरल, नसीम, शाद, वसीम, अंसार, राशिद, तौफीक और खालिद. सभी महू चोर गांव के निवासी हैं.

पूछताछ जारी

कृष्ण कुमार ने कहा कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है और मामले की पूरी जांच की जा रही है. पुलिस ने कहा कि घटनास्थल पर पत्थरबाजी और हिंसा में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना ने महू चोपड़ा गांव में खौफ और तनाव पैदा कर दिया है. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

