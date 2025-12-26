क्लब में घुसकर महिला को मारी गोली...शादी का प्रपोजल रिजेक्ट करने पर बौखलाया था युवक

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शादी से इनकार करने पर 25 वर्षीय महिला दोस्त पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह वारदात थाना डीएलएफ सेक्टर-29 क्षेत्र की है, जहां पीड़िता को गंभीर हालत में मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बड़ौत से दबोच लिया.

पुलिस के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को पुलिस चौकी एमजी रोड को सूचना मिली कि एक युवती गोली लगने से घायल अवस्था में मैक्स हॉस्पिटल, गुरुग्राम में भर्ती है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और पीड़िता की मेडिकल लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) प्राप्त की. डॉक्टरों ने पीड़िता को बयान देने के लिए अस्वस्थ बताया. इस दौरान अस्पताल में मौजूद पीड़िता के पति ने पुलिस को लिखित शिकायत दी.

शिकायत में बताया गया कि पीड़िता कल्पना (25) निवासी नजफगढ़, दिल्ली है और गुरुग्राम के एक क्लब में नौकरी करती है. 19 दिसंबर की रात वह क्लब में ड्यूटी पर गई थी. देर रात करीब एक बजे उसने फोन कर बताया कि तुषार नामक युवक ने उसे गोली मार दी है और उसे अस्पताल लाया जा रहा है. शिकायतकर्ता के अनुसार, तुषार पहले भी उनके घर आकर झगड़ा कर चुका था और उसी रंजिश के चलते उसने यह हमला किया.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी तुषार उर्फ जोंटी और उसका साथी शुभम उर्फ जॉनी वारदात के बाद फरार हो गए थे. उप-निरीक्षक ललित कुमार (अपराध शाखा सेक्टर-40) और उप-निरीक्षक मंगल सिंह (पुलिस चौकी एमजी रोड) की संयुक्त टीम ने 25 दिसंबर 2025 को दोनों आरोपियों को बड़ौत, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया.

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि तुषार की पीड़िता से करीब छह महीने पहले दोस्ती हुई थी और वह उससे शादी करना चाहता था. पीड़िता के बार-बार मना करने पर आरोपी नाराज था. पुलिस के मुताबिक, 19-20 दिसंबर की रात तुषार अपने साथी शुभम के साथ क्लब पहुंचा और फिर से शादी का दबाव बनाया. इनकार पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से गोली चला दी और दोनों वहां से फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले में गहन पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

