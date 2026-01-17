करनाल में कोहरे का कहर... नेशनल हाइवे पर एक के बाद एक टकराए 15 वाहन वाहन, लगा लंबा जाम

हरियाणा के करनाल में बुधवार सुबह नेशनल हाइवे पर घने कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा हो गया. मधुबन से लेकर बसताडा टोल प्लाजा के बीच अलग-अलग स्थानों पर कई बड़े और छोटे वाहन आपस में भिड़ गए. इस हादसे में करीब 15 से 16 वाहन एक-दूसरे से टकरा गए, जिससे हाइवे पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और क्षतिग्रस्त वाहनों को हाइड्रा की मदद से हाईवे से हटाया गया. दुर्घटना के बाद नेशनल हाइवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते वाहनों को सर्विस लेन से निकाला गया.

पुलिस के मुताबिक, हादसा सुबह के वक्त हुआ जब इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था और विजिबिलिटी बेहद कम थी. इसी कारण वाहन चालकों को आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आया और एक के बाद एक कई वाहन टकराते चले गए.

पुलिस ने क्या कहा?

थाना मधुबन के इंचार्ज गौरव पूनिया ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर तीन-चार अलग-अलग जगहों पर वाहन आपस में टकराए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि सभी हादसे कोहरे के कारण हुए हैं.

उन्होंने कहा, हादसे में जो लोग घायल हुए थे, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. क्षतिग्रस्त वाहनों को हाइड्रा की मदद से सड़क से हटाकर ट्रैफिक को सुचारू कराया गया है. करीब 15–16 वाहन आपस में टकराए थे, हालांकि अब तक किसी की जान जाने की सूचना नहीं है.

वाहन चालकों की आपबीती

हादसे में फंसे वाहन चालकों ने भी कोहरे को हादसे की वजह बताया. एक वाहन चालक बिलाल ने कहा कि जैसे ही वह नेशनल हाइवे पर चढ़े, कोहरा इतना घना था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था. उन्होंने बताया, अचानक एक बस ने ब्रेक लगा दिए और उसके पीछे चल रहे वाहन एक के बाद एक टकराते चले गए. विजिबिलिटी लगभग शून्य थी. छोटे-बड़े वाहन मिलाकर करीब एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां टकरा गईं.

बिलाल ने बताया कि वह यमुनानगर से दिल्ली की ओर जा रहे थे, तभी उनके सामने यह हादसा हुआ. निजी बस में सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. फिलहाल पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित कर लिया है.

(रिपोर्ट- कमलदीप)