scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एक महीने तक जिंदगी से जंग, फिर हार गया रसोइया... गुरुग्राम में गलत दिशा में दौड़ी SUV ने ली जान

गुरुग्राम में गलत दिशा में चल रही SUV की टक्कर से घायल रसोइए चंद्र प्रकाश की एक महीने बाद मौत हो गई. हादसा 6 दिसंबर की रात हुआ था, जब वह शादी में कैटरिंग के बाद खराब ऑटो के पास खड़े थे. टक्कर में चार लोग घायल हुए थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
आरोपी की तलाश जारी.(Photo: Representational)
आरोपी की तलाश जारी.(Photo: Representational)

गुरुग्राम में गलत दिशा में चल रही एक SUV की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए रसोइए की करीब एक महीने बाद मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के रहने वाले 55 वर्षीय चंद्र प्रकाश ने 2 जनवरी को एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया. वह गुरुग्राम में काम के सिलसिले में रह रहे थे और बीते कई दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे.

दरअसल, यह हादसा 6 दिसंबर की रात करीब 1.30 बजे हुआ था. उस समय चंद्र प्रकाश एक शादी समारोह में कैटरिंग टीम के साथ खाना बनाने का काम कर रहे थे. खाना तैयार करने के बाद उन्हें सूचना मिली कि उनके कैटरिंग के औजारों से भरा ऑटो रिक्शा खराब हो गया है. इसके बाद वह अपने साथियों के साथ उस जगह पहुंचे.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में मंदिर सुरक्षित नहीं! श्री दुर्गा देवी मंदिर में 5वीं बार चोरी, 80 हजार की नकदी पर हाथ साफ

सम्बंधित ख़बरें

घटना CCTV में कैद.(Photo: Screengrab)
Video: श्री दुर्गा देवी मंदिर में 5वीं बार चोरी, 80 हजार की नकदी पर हाथ साफ
Attack on principal in gurugram central school following clash
स्कूल प्रिंसिपल की कार पर लाठी-डंडों से हमला, CCTV में कैद वारदात
Man looted in Gurugram over offering dance partner
गुरुग्राम में डांस पार्टनर के नाम पर युवक से लूट
मास्टरमाइंड फरार. (Photo: Neeraj Vashishta/ITG)
डांस पार्टनर का झांसा देकर कार में बैठाया, मारपीट कर खाते से उड़ाए रुपये, 2 गिरफ्तार
अवैध संबंध का खौफनाक अंजाम, गुरुग्राम में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति पर किया कुल्हाड़ी से हमला

सड़क किनारे खड़े थे तभी हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, चंद्र प्रकाश और उनके साथी ऑटो रिक्शा के पास खड़े होकर उसकी मरम्मत करवा रहे थे. इसी दौरान गलत दिशा में तेज रफ्तार से आ रही एक फोर्ड एंडेवर ने उन्हें टक्कर मार दी. इस हादसे में चंद्र प्रकाश समेत चार लोग घायल हो गए. अन्य घायलों की पहचान जोगेंद्र, योगेंद्र और विशाल के रूप में हुई है.

Advertisement

हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को सेक्टर-10 स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया. यहां चंद्र प्रकाश की हालत गंभीर बताई गई, जबकि अन्य तीन को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. चंद्र प्रकाश को बाद में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह लगातार क्रिटिकल केयर में रहे.

केस दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

इलाज के दौरान शुक्रवार को चंद्र प्रकाश की मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में सेक्टर 9A थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), 125A (जीवन को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना) और 106 (लापरवाही से मौत या हिट एंड रन) के तहत मामला दर्ज किया है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस के पास दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नंबर मौजूद है. आरोपी चालक की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement