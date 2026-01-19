scorecardresearch
 
गुरुग्राम: स्कार्पियो सवार ने डिलीवरी बॉय को कुचला, घटना CCTV में कैद

गुरुग्राम के सेक्टर 93 में स्कार्पियो सवार ने स्विगी के डिलीवरी बॉय टिंकू पवार को टक्कर मार दी. घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. टिंकू के सिर, पैर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं और हालत स्थिर है. आरोपी चालक फरार है. पुलिस फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है.

स्कार्पियो सवार डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी (Photo: Screengrab)
स्कार्पियो सवार डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी (Photo: Screengrab)

गुरुग्राम की साइबर सिटी के सेक्टर 93 में हयातपुर के पास एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया है. यहां स्कार्पियो सवार ने स्विगी के लिए डिलीवरी कर रहे एक युवक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि डिलीवरी बॉय सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

घायल युवक की पहचान टिंकू पवार के रूप में हुई है. घटना के समय मौके पर अन्य डिलीवरी बॉय भी मौजूद थे. स्कार्पियो की तेज रफ्तार टक्कर से कई डिलीवरी बॉय बाल बाल बच गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों और डिलीवरी कर्मियों ने घायल को संभालने की कोशिश की.

स्कार्पियो सवार ने डिलीवरी बॉय को कुचला

सूचना मिलते ही पुलिस हयातपुर के समीप सेक्टर 93 स्थित घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने घायल डिलीवरी बॉय टिंकू पवार को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के अनुसार टिंकू के सिर, पैर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

हादसे के बाद स्कार्पियो सवार मौके से फरार हो गया. आरोपी चालक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई न होने से डिलीवरी बॉय में नाराजगी फैल गई. गुस्साए डिलीवरी बॉय ने पुलिस चौकी का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद

पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले लिया है. फुटेज के आधार पर स्कार्पियो चालक की पहचान और तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द पकड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

