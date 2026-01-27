scorecardresearch
 
साइड मिरर टकराने पर हुआ विवाद, बाइक सवार युवक के सीने पर तानी पिस्टल, गुरुग्राम में खौफनाक रोड रेज

गुरुग्राम में रोड रेज की गंभीर घटना सामने आई है. मामूली साइड मिरर टकराने पर कार सवार ने बाइक सवार युवक के सीने पर पिस्टल तान दी. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

गुरुग्राम में रोड रेज की घटना (Photo: Screengrab)
गुरुग्राम में रोड रेज की घटना (Photo: Screengrab)

साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर रोड रेज की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. मामूली साइड मिरर टकराने के विवाद में एक कार सवार ने बाइक सवार युवक के सीने पर पिस्टल तान दी और जान से मारने की धमकी दी. आरोपी ने दो बार हथियार को कॉक भी किया. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

पीड़ित की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है. वह मूल रूप से महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर-5 में रहता है. विनोद 26 जनवरी की शाम करीब 4 बजे बाइक से ऑफिस से घर लौट रहा था. जब वह रेलवे रोड पर सदर बाजार डाकखाना के पास पहुंचा, तभी उसकी बाइक का साइड मिरर एक एमजी हेक्टर कार से हल्के से टकरा गया.

रोड रेज की घटना सीसीटीवी में कैद

विनोद के मुताबिक यह टक्कर कार चालक की गलती से हुई थी, लेकिन इसके बाद कार सवार ने उसकी बाइक के आगे अपनी गाड़ी अड़ा दी. जब विनोद ने कारण पूछा तो आरोपी बहस करने लगा. कुछ ही पलों में आरोपी ने कार की पिछली सीट से पिस्टल निकाली और सीधे विनोद के सीने पर तान दी.

पीड़ित ने शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन मौके पर मौजूद लोग डर के कारण बीचबचाव के लिए आगे नहीं आए. विनोद ने जब घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मोबाइल छीन लिया और कार में बैठी महिला को दे दिया. कुछ देर बाद मोबाइल उसे वापस कर दिया गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

किसी तरह जान बचाकर विनोद पास की रेड लाइट पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के पास पहुंचा. पुलिस को देखकर आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार में भाग निकला.

घटनास्थल के पास एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी ड्राइविंग सीट पर बैठा है और हवा में पिस्टल लहरा रहा है. कार में आरोपी के साथ दो महिलाएं भी मौजूद थीं. विनोद कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार के नंबर और आरोपी की पहचान करने में जुटी है. आरोपी की तलाश जारी है.
 

