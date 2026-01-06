लहूलुहान हालत में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप, निकला था वॉक पर

हरियाणा में गुरुग्राम साइबर सिटी के सेक्टर 37 स्थित रमा गार्डन के समीप आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक का शव लहूलुहान हालत में सड़क किनारे पड़ा मिला. मृतक की पहचान बसई एन्क्लेव निवासी संजय के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, संजय रोज की तरह आज सुबह करीब साढ़े सात बजे घर से सैर (मॉर्निंग वॉक) के लिए निकला था. कुछ समय बाद उसका शव पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क पर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला.

और पढ़ें

राहगीरों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की.पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है. संजय DPG कॉलेज के बाहर कैन्टीन चलाता था.



घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों को देखते हुए पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह हत्या का मामला है या किसी अज्ञात वाहन से हुई दुर्घटना का.

पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. वहीं इलाके में शव मिलने के बाद स्थानीय निवासियों में डर और चिंता का माहौल है. पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि संजय की किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी.

---- समाप्त ----