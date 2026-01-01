scorecardresearch
 
फरीदाबाद गैंगरेप पीड़िता से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

फरीदाबाद गैंगरेप मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने पीड़िता से मुलाकात की. उन्होंने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए फास्टट्रैक सुनवाई, दोषियों की गिरफ्तारी और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग की. राव नरेंद्र ने घटना को अमानवीय बताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र (Photo: Sachin Gaur/ITG)
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र (Photo: Sachin Gaur/ITG)

फरीदाबाद में सामने आए गैंगरेप के सनसनीखेज मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने आज पीड़िता से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीड़िता की स्थिति का जायजा लिया और परिजनों से बातचीत की. मुलाकात के बाद राव नरेंद्र ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. उन्होंने फरीदाबाद की घटना को बेहद अमानवीय और जघन्य बताया. राव नरेंद्र ने कहा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कोई महिला अगर लिफ्ट मांगती है तो उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाता है. उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है.

कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना

राव नरेंद्र ने सरकार से मांग की कि ऐसे मामलों में फास्टट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई की जाए ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. इसके साथ ही उन्होंने दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़िता को उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़िता के इलाज और पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. राव नरेंद्र ने यह भी कहा कि ऐसे अपराधियों से पुलिस को सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनका रिमांड लिया जाना चाहिए, ताकि उनके हौसले पूरी तरह टूट सकें.

पीड़िता के चेहरे पर चोट के गंभीर निशान

राव नरेंद्र ने बताया कि पीड़िता इस समय अचेत अवस्था में है और बात करने की स्थिति में नहीं है. उन्होंने कहा कि पीड़िता के चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान हैं, जो इस घटना की भयावहता को साफ दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी.
 

