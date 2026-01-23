scorecardresearch
 
फरीदाबाद: गिनती नहीं लिख पा रही थी मासूम, पिता ने पीट-पीटकर 4 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट

फरीदाबाद में एक पिता ने पढ़ाई के दौरान गिनती न लिख पाने पर अपनी चार साल की बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे बच्ची की मौत हो गई. मां के घर लौटने पर मामला सामने आया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

बेटी की हत्या.(Photo: Representational)

हरियाणा के फरीदाबाद से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने अपनी चार साल की मासूम बेटी की सिर्फ इस बात पर पीट-पीटकर हत्या कर दी कि वह 50 तक गिनती नहीं लिख पाई. यह घटना 21 जनवरी को हुई, जिसकी जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी.

पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान 31 वर्षीय कृष्णा जायसवाल के रूप में हुई है. वह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के खेरटिया गांव का रहने वाला है और फरीदाबाद में सेक्टर 58 इलाके में किराए के मकान में रहता था. आरोपी और उसकी पत्नी दोनों निजी कंपनियों में काम करते थे. पत्नी दिन में नौकरी पर जाती थी, जबकि कृष्णा जायसवाल घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करता था और बेटी को पढ़ाता था.

मासूम बेटी की पीट-पीटकर हत्या

घटना वाले दिन कृष्णा ने अपनी चार साल की बेटी को एक से 50 तक गिनती लिखने को कहा. बच्ची जब यह काम पूरा नहीं कर पाई तो वह गुस्से में आ गया. आरोप है कि उसने बच्ची को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. मारपीट इतनी ज्यादा थी कि बच्ची की मौके पर ही हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.

शाम को जब मां काम से घर लौटी तो उसने बेटी को मृत हालत में पाया. इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

