दहेज में कार नहीं मिलने पर फरीदाबाद में शादीशुदा महिला की मौत, फंदे पर लटका मिला शव

फरीदाबाद के सेक्टर 56 में दहेज में कार नहीं मिलने पर विवाहिता संगीता की मौत का मामला सामने आया है. उसका शव बाथरूम में फांसी पर मिला. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

शादीशुदा महिला के सुसाइड के बाद रोते बिलखते परिजन (Photo: Screengrab)
फरीदाबाद में दहेज हत्या का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां सेक्टर 56 इलाके में एक विवाहिता की लाश उसके घर के बाथरूम में फांसी के फंदे पर झूलती मिली. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मृतका की पहचान संगीता के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब चार साल पहले सेक्टर 56 में हुई थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद से संगीता को दहेज में कार लाने के लिए परेशान किया जाने लगा था. लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर संगीता अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को ससुराल में हो रही परेशानियों के बारे में बताती रहती थी. इसी को लेकर महिला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस समय पुलिस ने दोनों पक्षों में राजीनामा करा दिया था.

ससुराल वालों पर लगा दहेज हत्या का आरोप

आज सुबह संगीता के पिता को सूचना मिली कि उनकी बेटी काफी देर से बाथरूम में बंद है और दरवाजा नहीं खोल रही है. इसके बाद संगीता की बहन आशा, जो पास ही रहती है, मौके पर पहुंची. आशा ने बताया कि घर में पति, सास, ससुर और दोनों ननद मौजूद थे और बाथरूम में संगीता का शव फांसी पर लटका हुआ था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

आशा के अनुसार बाथरूम में बड़ा होल होने के बावजूद किसी ने भी संगीता की जान बचाने की कोशिश नहीं की. कई बार कहने के बाद भी उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया. संगीता की शादी रिंकू से हुई थी, जो ऑटो चालक है। आरोप है कि शादी के बाद से ही उस पर दहेज में कार लाने का दबाव बनाया जा रहा था. फिलहाल संगीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए शहर के सरकारी अस्पताल में रखवा दिया गया है. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है. परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

