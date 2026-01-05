scorecardresearch
 
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर खौफनाक मंजर, तेज रफ्तार कार पलटती रही, सभी लोग सुरक्षित निकले

नूंह जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर कई बार पलटी और ग्रीन बेल्ट में जा घुसी. कार में सवार एक ही परिवार के पांच लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए. हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है. टायर फटना हादसे की वजह बताई जा रही है.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा टला (Photo: ITG)
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा टला (Photo: ITG)

हरियाणा के नूंह जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया. दिल्ली की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और कई बार पलटते हुए एक्सप्रेसवे के बीच बनी ग्रीन बेल्ट में जा घुसी. हादसा इतना तेज था कि कार के ग्रीन बेल्ट में पहुंचते ही कई फुट ऊंचाई तक धूल का गुबार उठ गया और कुछ देर के लिए कार दिखाई देना बंद हो गई.

यह हादसा फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के गांव महू चोपड़ा के पास हुआ. हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार तेज रफ्तार में पलटती है और चारों ओर धूल फैल जाती है. इसके बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए कार की ओर दौड़ते नजर आते हैं.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा

यमुना एक्सप्रेस-वे: देखें हादसे वाली जगह की ताजा तस्वीर

जानकारी के मुताबिक कार में एक ही परिवार के पांच लोग सवार थे, जिनमें तीन महिलाएं, एक बच्ची और एक पुरुष शामिल था. बताया जा रहा है कि कार में मां, बेटा, बहू और उनकी दो बेटियां सफर कर रही थीं. परिवार दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा था. महू चोपड़ा के पास पहुंचते ही कार अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार करीब 50 मीटर तक पलटती रही और अंत में ग्रीन बेल्ट में जाकर रुकी.

हादसे में कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार ड्राइव कर रहा युवक घबराहट में बेहोश हो गया था, जबकि पिछली सीट पर बैठी महिलाएं कार के अंदर फंसी हुई थीं. कार के अंदर चीख पुकार मच गई थी और घायलों के रोने की आवाज वीडियो में भी सुनाई दे रही है.

हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई

एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों के बावजूद स्थानीय लोग सड़क पार कर कार तक पहुंचे. लोगों ने बिना देर किए बड़ी मुश्किल से कार के दरवाजे खोले और एक एक कर सभी सवारियों को बाहर निकाला. घायलों को पानी पिलाया गया और उन्हें संभाला गया. कुछ देर बाद ड्राइवर को भी होश आया.

राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई. प्राथमिक मदद के बाद परिवार के लोग दूसरे वाहन से वहां से रवाना हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे की वजह कार का टायर फटना बताया है. इस पूरे हादसे का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- कासिम खान
