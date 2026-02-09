scorecardresearch
 
गुरुग्राम में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज, CM नायब सैनी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि देशभर से आए दृष्टिहीन खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा, मेहनत और आत्मबल का शानदार प्रदर्शन करेंगे.

CM सैनी ने कहा कि इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों को क्षमताओं को निखारने का अवसर देते हैं (Photo- X/ @NayabSainiBJP)
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया की ओर से आयोजित इंडसइंड बैंक नागेश ट्रॉफी (8वां संस्करण) राष्ट्रीय पुरुष दृष्टिहीन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया. इस मौके पर भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी विशेष रूप से मौजूद रही, जिसने हाल ही में महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण जीतकर देश का नाम रोशन किया है. मुख्यमंत्री ने गुरु द्रोणाचार्य की पावन भूमि गुरुग्राम पर टीम का स्वागत और अभिनंदन किया.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि देशभर से आए दृष्टिहीन खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा, मेहनत और आत्मबल का शानदार प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी समाज को यह प्रेरणा देते हैं कि दृष्टि केवल आंखों से नहीं, बल्कि मन के हौसले और आत्मविश्वास से होती है. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि जिन आंखों से दुनिया देखने की क्षमता नहीं होती, उन्हीं आंखों में सबसे बड़े सपने देखने की शक्ति होती है.

सीएम सैनी ने कहा कि गुरुग्राम की धरती पर आयोजित यह प्रतियोगिता न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देगी, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच और समानता का संदेश भी फैलाएगी. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर देते हैं और युवाओं को भी प्रेरित करते हैं.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि की भी सराहना की और कहा कि उनकी जीत ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है. उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रतियोगिता से निकलने वाले खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई उपलब्धियां हासिल करेंगे.

