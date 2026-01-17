scorecardresearch
 
शराब के नशे में जिगरी दोस्तों ने ही उतारा सोनू को मौत के घाट, तीनों आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

सोनीपत के गन्नौर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में हुई कहासुनी के बाद जिगरी दोस्तों ने सोनू की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या में शामिल तीन मुख्य आरोपियों संजय, सुभाष और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने शव को यमुना नदी किनारे दबाया था. पुलिस ने शव बरामद कर हत्या में प्रयुक्त वाहन, अन्य साक्ष्य बरामद कर आरोपियों से पूछताछ शुरू की है.

मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Pawan Rathi/ITG)
सोनीपत के गन्नौर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में हुई कहासुनी के बाद जिगरी दोस्तों ने सोनू नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या के तीन मुख्य आरोपियों संजय, सुभाष और कुलदीप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. आरोपियों ने पुलिस के सामने खुद को पेश कर हत्या की पूरी कहानी बताई.

मृतक का शव यमुना नदी के किनारे दबा दिया गया था. पुलिस ने शिकायत के बाद कड़ी जांच शुरू की और फिरोज की निशानदेही पर शव बरामद किया गया. अब पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर हत्या के अन्य पहलुओं को उजागर कर रही है.

यह भी पढ़ें: सोनीपत: ट्राले से टकराई स्कूटी, मुरथल से पराठे खाकर लौट रहे दिल्ली के 3 दोस्तों की मौत

शराब का नशा और हत्या

जानकारी के अनुसार, 12 जनवरी को संजय, सुभाष, कुलदीप और फिरोज ने मिलकर शराब पी. नशे में कहासुनी के बाद तीनों ने मिलकर गांव बेगा के रहने वाले  सोनू को बेरहमी से मौत के घाट उतारा. हत्या के बाद शव को यमुना नदी किनारे गड्ढे में दबा दिया. घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है.

गन्नौर थाना पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बाइक और अन्य सामान बरामद करने के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में रिमांड पर पेश किया.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ

पुलिस के मुताबिक, संजय, सुभाष और कुलदीप ही सोनू के जिगरी दोस्त थे, जिन्होंने शराब के नशे में कहा सुनी के बाद हत्या की योजना बनाई. पुलिस उनके सभी बयानों को दर्ज कर रही है और पूछताछ में हत्या के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दे रही है.

एसीपी ने बताया कि मृतक के शव को यमुना नदी किनारे से सुरक्षित बाहर निकाला गया और अब शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. पुलिस का लक्ष्य है कि हत्या में शामिल सभी सबूत जुटाकर दोषियों को सजा दिलाया जाए.

आगे की कार्रवाई

पुलिस की टीम ने गहन जांच शुरू कर दी है. हत्या में प्रयुक्त वाहन और अन्य साक्ष्य बरामद किए जा रहे हैं. तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या की साजिश किस हद तक शामिल थी और अन्य संदिग्धों की भूमिका क्या रही. पुलिस पूरे मामले को जल्द अदालत तक पहुंचाने के लिए जुटी हुई है.

