'शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर...', अजय चौटाला का सरकार पर निशाना

जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौडाकर पीटने का काम करना पड़ेगा. इनको (शासकों को) देश छोड़ने पर मजबूर करने का काम करना पड़ेगा. उन्होंने पड़ोसी देशों के घटनाक्रम का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में हुआ, ऐसा ही आंदोलन यहां भी करना पड़ेगा.
डॉक्टर अजय चौटाला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जेजेपी की ओर से आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. डॉक्टर अजय चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), हरियाणा और केंद्र की सरकार पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की हरियाणा और केंद्र की सरकारें देश और प्रदेश की जनता को लूटने में दोनों हाथ से जुटी हुई हैं. डॉक्टर चौटाला ने कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मस्त हैं और उन्हें हरियाणा की बिगड़ती व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही. जेजेपी अध्यक्ष ने कहा कि वह केवल झूठी बातें करके लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि विदेशी नंबर्स से हर रोज कारोबारियों को फोन कॉल कर उनसे फिरौती मांगी जा रही है. किसानों को समय पर न बीज मिला, और ना ही खाद.
जेजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि किसान जब अपनी उपज बेचने मंडी गया, तो उसे उसकी फसल का दाम भी नहीं मिला. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा आकर कहा था कि 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे. सच तो ये है कि इस बार प्रदेशभर की मंडियों में किसानों को किसी एक फसल पर भी एमएसपी नहीं मिला. अजय चौटाला ने कहा कि उल्टे फसलों की कीमतों में कटौती करके किसानों को परेशान किया गया.
यह भी पढ़ें: हरियाणा भी गजब है... एक लाइब्रेरी का दो घंटे के भीतर दो मंत्रियों ने किया अलग-अलग उद्घाटन
डॉक्टर अजय चौटाला ने बीजेपी की सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे सावधान रहने की जरूरत है. उन्होंने बदलाव का आह्वान किया और कहा कि इसके लिए प्रदेश के युवा लामबंद होकर आगे बढ़ें. वहीं, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा ने हर बूथ पर मजबूत एजेंट बनाने का आह्वान युवाओं से किया और कहा कि आने वाला समय जेजेपी का होगा.
यह भी पढ़ें: हरियाणा में 5500, MPPSC ने 949 पदों समेत कई पदों पर निकली भर्ती, जान लें यहां आवेदन की तारीख
उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज जनहित की लड़ाई लड़ने में पूरी तरह विफल है. जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंडर टेबल बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं.