हरियाणा: नूंह में 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप, वीडियो वायरल करने की धमकी, तीन आरोपियों की तलाश जारी

हरियाणा के नूंह जिले में एक 17 साल की लड़की के साथ उसके ही गांव के तीन युवकों द्वारा खेत में ले जाकर रात भर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपियों ने लड़की को जबरन पास के खेतों में खींच लिया और पूरी रात इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने दर्ज किया केस और छापेमारी शुरू

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की दो विशेष टीमें बनाई गई हैं जो लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

महीनों से चल रहा था ब्लैकमेलिंग का खेल

पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कुछ महीने पहले भी उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था. आरोपियों ने लड़की को एक मोबाइल फोन भी दिया था और उस पर लगातार संपर्क में रहने का दबाव बनाया था. उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उसने संपर्क तोड़ने की कोशिश की, तो वे पुराने आपत्तिजनक वीडियो को सार्वजनिक कर देंगे.

ट्यूबवेल पर रात भर बनाया बंधक

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शुक्रवार की रात आरोपियों ने लड़की को धमकी देकर घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया. इसके बाद वे उसे एक ट्यूबवेल पर ले गए और रात भर उसे बंधक बनाकर रखा. इस दौरान तीनों आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया. शनिवार सुबह करीब 11 बजे उन्होंने लड़की को छोड़ा, लेकिन जाते-जाते उसे फिर से अगवा करने और जान से मारने की धमकी दी.

सदर तावडू थाने में एफआईआर दर्ज

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने घटना का वीडियो ऑनलाइन वायरल करने की भी धमकी दी, जिससे पीड़िता बेहद डरी हुई और मानसिक तनाव में है. इस शिकायत के आधार पर शनिवार को सदर तावडू थाने में तीनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. जांच में पता चला है कि आरोपी पीड़िता के परिचित थे और पिछले कई महीनों से उसे डरा-धमकाकर अपने संपर्क में रखे हुए थे.

