फिल्मी गाने पर मारा स्टाइल और तलवार से काटा केक... अब पुलिस के सामने कान पकड़कर मांगी माफी, Video

गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद शहर में एक युवक ने अपने बर्थडे पर तलवार से केट काटा. जब इस मामले का वीडियो वायरल हो गया तो मामला पुलिस तक पहुंच गया. पुलिस ने जांच के बाद दो युवकों को हिरासत में ले लिया. इस दौरान आरोपी युवक पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगते नजर आया. युवक ने कहा कि उससे गलती हो गई है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला नडियाद के बिलोदरा जेल के पास सुनसान इलाके का है. यहां विकास अहीर नाम के युवक का जन्मदिन था. इस दौरान उसके साथ उसके कई दोस्त भी मौजूद थे. विकास ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले फिल्मी गाने पर डांस किया. उसके बाद तलवार से केक काटा.

जब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के सामने आरोपी युवक कान पकड़कर माफी मांगने लगा. पुलिस का कहना है कि तलवार जैसे हथियार का इस तरह इस्तेमाल कानून का उल्लंघन है. पुलिस ने वीडियो में दिख रहे सभी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सख्त कार्रवाई की बात कही है. ऐसी गतिविधियों से दूसरे युवाओं में गलत संदेश जाता है.

वहीं इस मामले को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर जयदेव सिंह वाघेला ने बताया कि तलवार जैसे हथियारों का सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करना गंभीर अपराध है और समाज में गलत संदेश देता है. पुलिस ने वीडियो में दिख रहे सभी युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की बात कही है. पुलिस का कहना है कि कानून का उल्लंघन कर जश्न मनाया तो सख्त कार्रवाई होगी.

