Love Marriage का दर्दनाक अंत... जलती रही पत्नी, पति बनाता रहा वीडियो

सूरत के इच्छापोर इलाके में घरेलू प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने खुद को आग लगा ली. आरोप है कि पति ने उसे बचाने के बजाय जलते हुए पत्नी का वीडियो बनाया. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

महिला ने आग लगाकर की खुदकुशी (File Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
गुजरात के सूरत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां पति की प्रताड़ना और उकसावे से तंग आकर एक महिला ने खुद को आग लगा ली. इस घटना में सबसे शर्मनाक बात यह रही कि जब महिला आग की लपटों में घिरी हुई थी, तब उसका पति उसे बचाने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाता रहा.

मृतका की पहचान 31 वर्षीय प्रतिमादेवी के रूप में हुई है. वह बिहार के छपरा की रहने वाली थी और सूरत के इच्छापोर इलाके की जयराज सोसाइटी में अपने पति रंजीत दिलीप शाह के साथ रहती थी. दोनों ने प्रेम विवाह किया था और उनके तीन बच्चे हैं. रंजीत एक गैरेज में काम करता था और अक्सर छोटी छोटी बातों पर पत्नी से झगड़ा और मारपीट करता था.

पति की प्रताड़ना और उकसावे से महिला ने लगाई आग

चार जनवरी को पड़ोसी की छत पर सूख रहे गेहूं बिखरने की बात को लेकर रंजीत बच्चों पर भड़क गया और उन्हें स्कूल न भेजने की धमकी देने लगा. जब प्रतिमा ने बच्चों का पक्ष लिया तो रंजीत ने उसके साथ मारपीट की. गुस्से में प्रतिमा ने मरने की बात कही, जिस पर पति ने उकसाते हुए कहा कि घर में तेल पड़ा है जाकर जलकर मर जा.

गुस्से में आकर प्रतिमा ने अपने ऊपर डीजल छिड़क कर आग लगा ली. आरोप है कि रंजीत ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की और जलती हुई पत्नी का वीडियो रिकॉर्ड करता रहा. बाद में जब वह बुरी तरह जल चुकी थी तब उसने पानी डाला और अस्पताल ले गया. इलाज के दौरान 11 जनवरी को प्रतिमा की मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार

सूरत पुलिस की एसीपी श्वेता डेनियल ने बताया कि इच्छापोर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 108 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
