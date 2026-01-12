गुजरात: डोरबेल बजाने पर महिला ने की हैवानियत की हदें पार, बच्चे को जमीन पर पटककर पीटा, घसीटा, Video

गुजरात के सूरत स्थित सरथाणा इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने सात साल के मासूम बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा कोई पशुओं के साथ भी कोई नहीं करता है. योगीचौक स्थित एक सोसाइटी में मात्र डोरबेल बजाने जैसी मामूली बात पर महिला ने बच्चे पर हमला कर दिया था. पार्किंग में बच्चे को पटकने और घसीटने के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. हालांकि, पुलिस हिरासत में आने के बाद महिला ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है.

और पढ़ें

क्या है पूरा मामला?

सरथाणा पुलिस थाना क्षेत्र के योगीचौक स्थित 'सिलिकॉन रेजिडेंसी' में सुधीरभाई वघासिया अपने परिवार के साथ रहते हैं. उनका सात साल का बेटा देवांश सोसाइटी में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. खेलते समय बच्चों ने पड़ोस में रहने वाली अपेक्षाबेन नाम की महिला के घर की डोरबेल बजा दी थी. बस इतनी सी बात पर महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था. उसने मासूम देवांश को पकड़ लिया, उसे जमीन पर जोर से पटका और फिर बेरहमी से घसीटते हुए ले गई. महिला के इस हमले में मासूम देवांश बुरी तरह घायल हो गया है.

जमीन पर घसीटे जाने के कारण बच्चे के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. पिटाई की वजह से उसका दायां पैर सूज गया है. बच्चे के पेट और चेहरे पर भी चोटों के निशान हैं. सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि महिला किस तरह बच्चे को उठाकर पटकती है और उसे खींचकर ले जाती है.

Advertisement

पिता ने बताई पूरी कहानी

पड़ोसी महिला द्वारा पिटाई का शिकार हुए बच्चे के पिता सुधीर भाई भोलाभाई वघासिया ने बताया कि मैं सिलिकॉन रेजीडेंसी में रहता हूं. 9 तारीख की शाम को करीब 9 से 10 बजे के बीच मेरे बेटे को बेरहमी से पीटा गया था. मुझे इस बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैं एक घंटे बाद करीब 10 बजे नीचे गया, तो वहां बच्चों ने मुझे बताया कि आपके बेटे को मारा गया है. मैंने देखा कि उसके गाल पर चोट के निशान थे और उसकी आंख सूज गई थी. यह देखकर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए अपनी बिल्डिंग (C3) के प्रमुख को सूचित किया.

पिता ने बताया कि अगले दिन शाम को हमने सीसीटीवी फुटेज देखे. फुटेज में साफ दिख रहा है कि उसे कोने से घसीटकर पिलर के पास लाया गया और फिर वहां उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद हमने अगले दिन सुबह सरथाना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने हमारी अर्जी ले ली है. मेरी पत्नी जब उस महिला से पूछने गई कि उसने हमारे बच्चे को क्यों मारा, तो उसने जवाब दिया कि 'अगर वह फिर से मेरा डोरबेल बजाएगा, तो मैं उसे फिर से मारूंगी'. हमने पुलिस में शिकायत कर दी है और अब मैं आगे की कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं, ताकि मेरे बेटे को न्याय मिल सके. हम कानून में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि कानून अपना काम करे. हमने कोई झगड़ा नहीं किया है, बस हम उचित कानूनी कार्यवाही चाहते हैं.

Advertisement

क्या है महिला का जवाब?

सरथाना पुलिस की गिरफ्त में आई बच्चे की पिटाई करने वाली महिला ने पुलिस थाने में दिए गए वीडियो में जो बयान दिया है उसमें उसने कहा है कि मेरा नाम अपेक्षा ऋत्विक वैष्णव है. मैं सिलिकॉन रेजिडेंसी C-3 में रहती हूं. मेरा फ्लैट नंबर 101 है. मेरी बिल्डिंग का एक लड़का, जिसका नाम देवांश है, वह रात 10 बजे के बाद बार-बार मेरे घर की डोरबेल बजाकर भाग जाता था. उसने ऐसा लगभग 6 से 7 बार किया. जब यह चौथी बार हुआ, तब मैंने दरवाज़े के पास खड़े रहकर देखा कि यह कौन कर रहा है, तब देवांश वहां था. उसने मुझे पूरे सिलिकॉन रेजिडेंसी की दसों बिल्डिंगों के चक्कर लगवाए. जब मैंने उससे पूछा कि 'तुम्हारे पिता का नाम क्या है?', तो उसने जवाब दिया कि 'मुझे नहीं पता.' ऐसे जवाब मिलने पर मैंने उसे 2 से 3 थप्पड़ मार दिए. यह मेरी गलती है और मैं अपनी इस गलती को स्वीकार करती हूं. ऐसी गलती किसी को नहीं करनी चाहिए और मैं भी अब पूरा ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा कुछ न हो.

---- समाप्त ----