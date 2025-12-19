ATM ठगी में 'नेता जी' बेनकाब! सूरत में कार्ड बदलकर उड़ाए 25 हजार, यूपी का जिला पंचायत सदस्य गिरफ्तार

सूरत के उधना थाना क्षेत्र में एटीएम कार्ड बदलकर 25 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में सूरत पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक प्रतापगढ़ का जिला पंचायत सदस्य है, जो वर्ष 2022 में एआईएमआईएम के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है. सूरत शहर के उधना थाना क्षेत्र में एटीएम कार्ड बदलकर 25 हजार रुपये की ठगी किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

दरअसल, यह मामला उस वक्त सामने आया जब सूरत के उधना इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसे निकालने आए एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की गई. पीड़ित को झांसा देकर उसका एटीएम कार्ड बदला गया और पिन नंबर जानकर खाते से रुपये निकाल लिए गए. घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की.

सीसीटीवी में कैद हुई ठगी की पूरी वारदात

जांच के दौरान पुलिस को एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली, जिसमें दोनों आरोपी साफ तौर पर दिखाई दिए. वीडियो में देखा गया कि एक आरोपी मदद के बहाने पीड़ित के पास पहुंचता है और मौका पाकर उसका एटीएम कार्ड बदल देता है. पीड़ित को इसकी भनक तक नहीं लगती.

ब्लू रंग की टी-शर्ट पहने आरोपी की पहचान अनिल सिंह उर्फ कालिया पुत्र ओमप्रकाश सिंह के रूप में हुई, जबकि सफेद शर्ट और नीली जींस पहने दूसरे आरोपी का नाम अनिल कुमार पुत्र भागीरथी सरोज है. ठगी का शिकार बने गणेश चौहान ने उधना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

प्रतापगढ़ से दबोचे गए आरोपी, राजनीतिक पहचान भी उजागर

उधना थाना पुलिस ने इंस्पेक्टर एस.एन. देसाई के नेतृत्व में जांच को आगे बढ़ाया और दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से गिरफ्तार किया. अनिल कुमार सरोज प्रतापगढ़ जिला पंचायत का सदस्य है और 2022 में एआईएमआईएम के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुका है, जबकि अनिल सिंह उर्फ कालिया ट्रेन में चाय-नाश्ता बेचने का काम करता है.

पुलिस के मुताबिक अनिल सिंह उर्फ कालिया के खिलाफ पहले से प्रयागराज के यमुनानगर और गंगानगर थानों में एटीएम फ्रॉड के चार मामले दर्ज हैं. उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

पुलिस का खुलासा: ऐसे करते थे एटीएम फ्रॉड

सूरत पुलिस के एसीपी वीरभद्र सिंह जाडेजा ने बताया कि आरोपी एटीएम मशीन में पैसे निकलने वाली जगह पर टेप चिपका देते थे, जिससे ट्रांजेक्शन फेल हो जाता था. इसके बाद वे मदद के बहाने खाताधारक के पास जाकर पिन नंबर देख लेते थे और मौका मिलते ही एटीएम कार्ड बदल लेते थे.

बाद में दूसरे एटीएम से कार्ड का इस्तेमाल कर रुपये निकाल लिए जाते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से ठगी की गई 25 हजार रुपये की रकम भी बरामद कर ली है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

