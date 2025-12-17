scorecardresearch
 
गुजरात: सूरत की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर पहुंचीं 10 दमकल गाड़ियां

सूरत के पलसाना में श्री बालाजी केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. ज्वलनशील केमिकल के कारण आग तेजी से फैल गई. दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

आगजनी की घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है. (Representational Photo)
गुजरात में सूरत के पलसाना इलाके के मखिगा गांव में स्थित श्री बालाजी केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. यह घटना आज सुबह की बताई जा रही है, जहां अचानक फैक्ट्री से ऊंची लपटें उठने लगीं. केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से आग ने बहुत कम वक्त में विकराल रूप धारण कर लिया है. दमकल विभाग की दस से ज्यादा गाड़ियां घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए पहुंचीं. फिलहाल इस हादसे में किसी की जान जाने या घायल होने की कोई जानकारी नहीं मिली है.

हादसा पलसाना के मखिगा गांव स्थित 'श्री बालाजी केमिकल' फैक्ट्री में हुआ है. चश्मदीदों के मुताबिक, आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर-दूर से देखी जा सकती थीं. 

फैक्ट्री के भीतर भारी मात्रा में ज्वलनशील केमिकल मौजूद था, इसलिए आग ने बहुत तेजी से पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. आग की तीव्रता को देखते हुए दमकल विभाग ने अतिरिक्त संसाधनों को काम पर लगाया है.

दमकल विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन  

आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीमें हरकत में आईं और 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. दमकलकर्मी आग को फैलने से रोकने के लिए लगातार पानी की बौछार करना शुरू कर दिए. फैक्ट्री के आसपास के इलाकों को एहतियातन खाली कराया गया, जिससे आग की चपेट में कोई और न आए. प्रशासन की पहली प्राथमिकता आग पर पूरी तरह काबू पाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति अंदर फंसा न रह जाए.

यह भी पढ़ें: सूरत में कैसे जलकर खाक हो गए एक साथ कई स्क्रैप गोदाम? देखें गुजरात आजतक

अभी तक मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस भीषण अग्निकांड में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है. प्रशासन और पुलिस की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति की निगरानी कर रही हैं. फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, जिसे आग बुझने के बाद जांच के दायरे में लिया जाएगा.

