scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रिटायर्ड IAS प्रदीप शर्मा को एक और झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 साल की सजा

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है, जहां अहमदाबाद की विशेष ईडी अदालत ने भुज में अवैध भूमि आवंटन से जुड़े आरोपों में उन्हें दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है. ईडी ने उनसे जुड़े 6 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की थी, जिसे सरकार के अधिग्रहण में देने का आदेश जारी किया गया है.

Advertisement
X
अदालत ने भुज में अवैध भूमि आवंटन मामले में प्रदीप शर्मा को दोषी माना है. (File Photo: ITG)
अदालत ने भुज में अवैध भूमि आवंटन मामले में प्रदीप शर्मा को दोषी माना है. (File Photo: ITG)

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को बड़ा झटका लगा है. ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. इससे पहले भी उनके खिलाफ कई मामले चल रहे थे, और अब इस नए फैसले ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी, पांच साल की सजा

अहमदाबाद की विशेष ईडी अदालत ने भुज में अवैध भूमि आवंटन मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराया है. अदालत ने भुज में एक कंपनी को अवैध भूमि आवंटन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए प्रदीप शर्मा को दोषी माना और पांच साल की सजा सुनाई.

सम्बंधित ख़बरें

hemant soren
ED समन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड HC से राहत 
लखनऊ के 7 मॉल्स में FSDA की रेड 
Money Laundering India Report of ED
6,312 PMLA केस, 120 आरोपियों को सजा... 10 साल की ED की कार्रवाई का हिसाब 
ED searches Maharashtra
महाराष्ट्र: जामिया इस्मालिया इशातुल उलूम पर FCRA उल्लंघन के मामले में ED की बड़ी कार्रवाई  
National Herald Case: Sonia और Rahul Gandhi पर नई FIR 

6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी से जुड़ी 6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, जिसे सरकार के अधिग्रहण में देने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है. मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला गुजरात पुलिस अपराध शाखा (भुज) की ओर से प्रदीप शर्मा और संजय शाह नामक व्यक्ति तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है.

Advertisement

इस साल की शुरुआत में कच्छ कोर्ट ने भी जमीन आवंटन से जुड़े एक मामले में प्रदीप शर्मा को पांच साल की सजा सुनाई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement