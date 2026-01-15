राजकोट: एक मोड़ ने उजाड़ दिया खुशाहल परिवार, सड़क हादसे में बुझ गए दो मासूम चिराग, मकर संक्रांति की खुशियां मातम में बदलीं

गुजरात के राजकोट में एक दर्दनाक घटना हुई. मकर संक्रांति मनाकर घर लौट रहे एक परिवार के लिए खुशियों की यह रात मातम में बदल गई. 14 जनवरी की आधी रात को राजकोट मोरबी राजमार्ग पर एक स्कॉर्पियो और आई 20 कार के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस हादसे में दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की पहचान बेडी वाछकपार गांव के तीन वर्षीय मोक्ष और वांकानेर की नौ वर्षीय श्रेया के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि बेडी वाछकपार गांव में रहने वाला बाबरिया परिवार मकर संक्रांति मनाने के लिए वांकानेर में अपने रिश्तेदारों के घर गया था. त्योहार मनाने के बाद परिवार देर रात अपने गांव लौट रहा था.

स्कॉर्पियो और आई 20 कार के बीच भीषण टक्कर

जब आई 20 कार कागडदी के पास मोड़ ले रही थी, उसी दौरान राजकोट की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि आई 20 कार में सवार दोनों चचेरे भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई. कार में सवार परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया. दुर्घटना में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. वहीं दोनों मृत बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजकोट सिविल अस्पताल भेज दिया गया.

पुलिस हादसे की जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी ली. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. गांव और रिश्तेदारों में शोक का माहौल है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

