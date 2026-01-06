scorecardresearch
 
10 से 12 जनवरी तक गुजरात में पीएम मोदी, सोमनाथ मंदिर, वाइब्रेंट गुजरात और पतंग महोत्सव पर फोकस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जिसमें आस्था, विकास और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के पहलुओं को जोड़ा गया है. 10 जनवरी को वे सोमनाथ मंदिर पहुंचकर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. 11 जनवरी को विशेष पूजा, शौर्य यात्रा में शामिल होंगे. 12 जनवरी को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का स्वागत करेंगे.

पीएम मोदी का गुजरात दौरा राजनीतिक और वैश्विक संदेशों से भरपूर (Photo: ITG/Arun Kumar)
पीएम मोदी का गुजरात दौरा राजनीतिक और वैश्विक संदेशों से भरपूर (Photo: ITG/Arun Kumar)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरे में आस्था, विकास और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को एक साथ जोड़ा गया है.

दौरे की शुरुआत 10 जनवरी की शाम सोमनाथ मंदिर से होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी मंदिर पहुंचकर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में सोमनाथ मंदिर के हजार साल पुराने इतिहास और वहां चल रहे विकास कामों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी.

11 जनवरी की सुबह प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और दर्शन करेंगे. इसके बाद वे सोमनाथ के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी शौर्य यात्रा में भाग लेंगे. उसी दिन वे सोमनाथ में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें शौर्य गाथा और सांस्कृतिक विरासत पर अपने विचार साझा करेंगे. 

इस प्रोग्राम के बाद दोपहर में वे राजकोट पहुंचेंगे और वहां क्षेत्रीय वाइब्रेंट गुजरात समिट का शुभारंभ करेंगे. इस समिट में 22 देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे और निवेश, उद्योग तथा व्यापार के अवसरों पर गहन चर्चा की जाएगी.

शाम को प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां वे साबरमती आश्रम के री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे. 12 जनवरी को सुबह वह जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का अहमदाबाद में स्वागत करेंगे. दोनों नेता साथ में साबरमती आश्रम जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे.

इसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन दोनों नेताओं द्वारा किया जाएगा. पतंग महोत्सव के बाद वे मेट्रो से गांधीनगर जाएंगे और महात्मा मंदिर तक नए मेट्रो रूट का शुभारंभ करेंगे. महात्मा मंदिर में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होंगे.

