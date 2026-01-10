scorecardresearch
 
'यहां होना सौभाग्य की बात', सोमनाथ में PM मोदी का रोड शो, स्वाभिमान पर्व में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के गिर सोमनाथ पहुंचे. पीएम मोदी सर्किट हाउस में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम 8 बजे ओंकार मंत्र का जाप करने के बाद करीब तीन हजार ड्रोन का शो देखेंगे. वह 10-11 जनवरी के दौरे के दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे.

11 जनवरी को पीएम मोदी शौर्य यात्रा में शामिल होंगे और सोमनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे. (Photo: ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के गिर सोमनाथ पहुंचे. पीएम के आगमन पर सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में खड़े लोगों ने उनका स्वागत किया. पीएम मोदी सर्किट हाउस में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. कार्यक्रम के अनुसार वह देर शाम 8 बजे ओंकार मंत्र का जाप करेंगे, जिसके बाद करीब तीन हजार ड्रोन्स का भव्य ड्रोन शो भी देखेंगे.

सोमनाथ में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'सोमनाथ में होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. यह हमारी सभ्यतागत वीरता का गर्वित प्रतीक है. यह यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान हो रही है, जब पूरा देश 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले की 1000वीं वर्षगांठ को स्मरण कर एकजुट हुआ है. स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं.'

पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात के सोमनाथ के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे, जो 8 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी तक चलेगा. 11 जनवरी की सुबह करीब 9:45 बजे प्रधानमंत्री शौर्य यात्रा में शामिल होंगे, जिसमें 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा. 

इसके बाद लगभग 10:15 बजे वह सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री करीब 11 बजे सोमनाथ में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे.

72 घंटे तक लगातार चलेगा ‘ओम’ का जाप

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन वर्ष 1026 ईस्वी में महमूद गजनी की ओर से सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण की 1,000वीं वर्षगांठ की स्मृति में किया जा रहा है. आयोजकों के मुताबिक, इस अवसर पर देश भर से सैकड़ों संत सोमनाथ पहुंचे हैं. 

पर्व के तहत मंदिर परिसर में 72 घंटे तक लगातार ‘ओम’ का जाप भी किया जा रहा है. ऐतिहासिक रूप से कई बार नष्ट किए जाने के प्रयासों के बावजूद सोमनाथ मंदिर को आस्था, दृढ़ता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

---- समाप्त ----
